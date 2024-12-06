Гуренко сравнил Батракова с обладателем «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил талант игрока команды Алексея Батракова.
– Пишут, что «Манчестер Сити» интересуется Батраковым. Верите, что Алексей может заинтересовать такой клуб?
– Я бы исходил из его мышления на поле. Ещe годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В таком клубе, как «Манчестер Сити», самое сложное – справиться психологически. Если у него это получится, он может стать очень сильным футболистом европейского уровня.
По манере игры, его характеристикам и тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Луку Модрича. Он не опорный, не «десятка». Он игрок, который ищет пространство, чувствует, где надо опуститься ниже и сыграть в обороне. Батраков не по возрасту играет очень зрело.
- В этом сезоне в активе Батракова 11 голов и 8 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Хавбек связан с «Локомотивом» контрактом до 30 июня 2027 года.