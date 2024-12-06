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    Гуренко сравнил Батракова с обладателем «Золотого мяча»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил талант игрока команды Алексея Батракова.

    – Пишут, что «Манчестер Сити» интересуется Батраковым. Верите, что Алексей может заинтересовать такой клуб?

    – Я бы исходил из его мышления на поле. Ещe годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В таком клубе, как «Манчестер Сити», самое сложное – справиться психологически. Если у него это получится, он может стать очень сильным футболистом европейского уровня.

    По манере игры, его характеристикам и тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Луку Модрича. Он не опорный, не «десятка». Он игрок, который ищет пространство, чувствует, где надо опуститься ниже и сыграть в обороне. Батраков не по возрасту играет очень зрело.

    • В этом сезоне в активе Батракова 11 голов и 8 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Хавбек связан с «Локомотивом» контрактом до 30 июня 2027 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    06.12.2024 19:46
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    Комментарии (1)
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    andrei-sarap-yandex
    1733511906
    таких БЕЗДАРНЫХ звёзд много было в РПЛ в молодости вспомните СЫЧЁВА
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