Гуренко сравнил Батракова с обладателем «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил талант игрока команды Алексея Батракова.

– Пишут, что «Манчестер Сити» интересуется Батраковым. Верите, что Алексей может заинтересовать такой клуб?

– Я бы исходил из его мышления на поле. Ещe годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В таком клубе, как «Манчестер Сити», самое сложное – справиться психологически. Если у него это получится, он может стать очень сильным футболистом европейского уровня.

По манере игры, его характеристикам и тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Луку Модрича. Он не опорный, не «десятка». Он игрок, который ищет пространство, чувствует, где надо опуститься ниже и сыграть в обороне. Батраков не по возрасту играет очень зрело.