Гуренко назвал самую проблемную зону у «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко сказал, какую позицию нужно укрепить команде в зимнее трансферное окно.

«Я считаю самой проблемной зоной у «Локомотива» центр обороны. Наверное, если бы нашелся интересный опорный полузащитник, который мог бы вести игру, который был бы креативным. Сейчас нет такого игрока, который мог бы передачи необычные отдавать, контратаки сбивать. «Локо» пропускал много после именно контратак», – сказал Гуренко.