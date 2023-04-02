Гуренко объяснил результативность Дзюбы

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко проанализировал игру за команду форварда Артема Дзюбы.

«Мне кажется, что Артем правильно сейчас действует на футбольном поле. То есть он играет по створу, передвигается по штрафной площади, и на него играет команда, поэтому у Дзюбы такая хорошая результативность. Он правильно начал действовать на поле, перестал сваливаться во фланг, перестал подыгрывать.

Может быть, Артем не делает много беговой работы, но полезен вышеперечисленными моментами. Вы знаете, что очень часто у него перепады, а сейчас он находится на пике своей формы», – сказал белорус.