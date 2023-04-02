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    Гуренко объяснил результативность Дзюбы

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко проанализировал игру за команду форварда Артема Дзюбы.

    «Мне кажется, что Артем правильно сейчас действует на футбольном поле. То есть он играет по створу, передвигается по штрафной площади, и на него играет команда, поэтому у Дзюбы такая хорошая результативность. Он правильно начал действовать на поле, перестал сваливаться во фланг, перестал подыгрывать.

    Может быть, Артем не делает много беговой работы, но полезен вышеперечисленными моментами. Вы знаете, что очень часто у него перепады, а сейчас он находится на пике своей формы», – сказал белорус.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его контракт рассчитан до лета.
    • У Дзюбы в 6 матчах за команду 6 голов.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    02.04.2023 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 2 апреля, 20:40

      Дзюба уже лет ВОСЕМЬ как на пике своей формы. Держится назло всем, кто гавкает...)

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      Рейтинг: +573

      semm 2 апреля, 19:28

      Что не говори, но у Дзюбы есть чуйка на гол + балбесу ещё и везёт, иногда даже лишнего! Кстати, капитан сборной он был не плохой - но Карпуше не нужны капитаны, там сейчас АНАРХИЯ!

      0
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner > semm 2 апреля, 20:44

      Карпуше вообще ничего не надо. Плевал он на все и на всех. Он считает себя пупом земли. Не имея на это НИКАКИХ оснований. За скоро 20 лет тренерства не выиграл ни одного титула. Одни понты у Валеры...(

      1
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