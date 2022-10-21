Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гуренко: «Конечно, готов вернуться в «Локомотив»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко выразил готовность вернуться в клуб в качестве тренера.

    «Вернуться тренером в «Локомотив»? Конечно, готов! Мои лучшие годы прошли в «Локомотиве». Если понадобятся мои знания и опыт, то я с удовольствием.

    Почему сейчас без работы? Предложения есть. Но клубы, которые зовут, мне не особо интересны. Что поделаешь? В этом нет ничего страшного. Зато много смотрю футбола, много общаюсь», – сказал Гуренко.

    • 50-летний Гуренко больше всего матчей в карьере провел за «Локо».
    • Гуренко тренирует с 2009 года.
    • Тренер без работы с прошлого года, когда покинул солигорский «Шахтер».

    Новости по теме
    Гуренко назвал оптимальную кандидатуру на пост тренера «Локомотива» 1
    Гуренко: «Сегодня в «Локомотиве» нет защитников, соответствующих уровню клуба» 4
    «Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11