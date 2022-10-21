Гуренко: «Конечно, готов вернуться в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко выразил готовность вернуться в клуб в качестве тренера.

«Вернуться тренером в «Локомотив»? Конечно, готов! Мои лучшие годы прошли в «Локомотиве». Если понадобятся мои знания и опыт, то я с удовольствием.

Почему сейчас без работы? Предложения есть. Но клубы, которые зовут, мне не особо интересны. Что поделаешь? В этом нет ничего страшного. Зато много смотрю футбола, много общаюсь», – сказал Гуренко.