Гуренко объяснил, почему российским игрокам нужно пробовать себя в Европе

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко считает, что российским игрокам стоит пробовать выступать в Европе, потому что футбол там значительно быстрее.
«Каждый спортсмен ставит для себя максимальные цели. В Европе футбол значительно быстрее, динамичнее. Если есть возможность поиграть там, то почему бы не попробовать», – сказал Гуренко.
- Футболист из Беларуси принимал участие в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА, в котором железнодорожники победили со счетом 1:0.
- В ходе игровой карьеры Гуренко выступал за «Рому», «Парму», «Пьяченцу» и «Сарагосу».
Источник: «РИА Новости»