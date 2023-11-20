Гуренко объяснил, почему российским игрокам нужно пробовать себя в Европе

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко считает, что российским игрокам стоит пробовать выступать в Европе, потому что футбол там значительно быстрее.

«Каждый спортсмен ставит для себя максимальные цели. В Европе футбол значительно быстрее, динамичнее. Если есть возможность поиграть там, то почему бы не попробовать», – сказал Гуренко.