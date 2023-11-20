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    • Гуренко объяснил, почему российским игрокам нужно пробовать себя в Европе

    Гуренко объяснил, почему российским игрокам нужно пробовать себя в Европе

    Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко считает, что российским игрокам стоит пробовать выступать в Европе, потому что футбол там значительно быстрее.

    «Каждый спортсмен ставит для себя максимальные цели. В Европе футбол значительно быстрее, динамичнее. Если есть возможность поиграть там, то почему бы не попробовать», – сказал Гуренко.

    • Футболист из Беларуси принимал участие в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА, в котором железнодорожники победили со счетом 1:0.
    • В ходе игровой карьеры Гуренко выступал за «Рому», «Парму», «Пьяченцу» и «Сарагосу».

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    Источник: «РИА Новости»

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