Гуренко дал рецепт, как играть против «Зенита»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко объяснил, как нужно играть против «Зенита».

«Зенит» не пропустил ни одного гола в РПЛ? Ну, а с кем «Зенит» сыграл? У них был только один серьезный соперник – «Динамо». Так получилось. У тех же динамовцев было достаточно моментов.

Не считаю, что «Зенит» – это команда без изъянов. С ними надо играть очень плотно, агрессивно, контактно и очень дисциплинированно. Если лишить их пространства, то у них будут проблемы. Понятно, что тяжело с ними тягаться в контроле мяча или в игре «атака на атаку». Все равно у них самый сильный подбор футболистов», – сказал Гуренко.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Команда и сейчас лидирует.

В 15:00 мск «Зенит» начнет матч 5-го тура против «Химок».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?