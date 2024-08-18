Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гуренко дал рецепт, как играть против «Зенита»

18 августа 2024, 10:54
2

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко объяснил, как нужно играть против «Зенита».

«Зенит» не пропустил ни одного гола в РПЛ? Ну, а с кем «Зенит» сыграл? У них был только один серьезный соперник – «Динамо». Так получилось. У тех же динамовцев было достаточно моментов.

Не считаю, что «Зенит» – это команда без изъянов. С ними надо играть очень плотно, агрессивно, контактно и очень дисциплинированно. Если лишить их пространства, то у них будут проблемы. Понятно, что тяжело с ними тягаться в контроле мяча или в игре «атака на атаку». Все равно у них самый сильный подбор футболистов», – сказал Гуренко.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда и сейчас лидирует.
  • В 15:00 мск «Зенит» начнет матч 5-го тура против «Химок».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита» 2
Опубликовано фото Мостового в форме «Локомотива» 10
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Зенит Гуренко Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1723970456
Химоза сдохнет через 20 минут после такого футбола.
Ответить
Главные новости
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
1
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
14
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Все новости
Все новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
14
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+