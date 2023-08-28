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    • «Уфа» уволила главного тренера – он назвал свою отставку «абсурдом»

    «Уфа» уволила главного тренера – он назвал свою отставку «абсурдом»

    Сергей Гуренко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Уфы».

    – Мне как бы сообщили [об отставке], но мы еще не обговаривали все условия. Лучше, наверное, вы позвоните генеральному директору.

    – Вас шокировала эта новость? Восемь матчей, и все.

    – Во-первых, не восемь, а семь матчей. Чего кубковый считать? Ситуация не патовая. В команду я верю. То, что она выберется из этой ситуации, уверен на 100 процентов.

    Есть руководство. Наверное, [гендиректору «Уфы»] Егорову надо задавать эти вопросы.

    – Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?

    – Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд.

    По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам.

    Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд.

    Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию – это однозначно.

    – Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?

    – Это вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.

    – Но вам же как-то объяснили отставку?

    – Мне никто не объяснил.

    – Егоров с вами не общался на эту тему?

    – Он общался, но не объяснял.

    • «Уфа» назначила Гуренко 17 июня.
    • С тех пор команда провела 8 официальных матчей: 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
    • И.о. главного тренера назначен Евгений Харлачев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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