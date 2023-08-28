«Уфа» уволила главного тренера – он назвал свою отставку «абсурдом»

Сергей Гуренко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Уфы».

– Мне как бы сообщили [об отставке], но мы еще не обговаривали все условия. Лучше, наверное, вы позвоните генеральному директору.

– Вас шокировала эта новость? Восемь матчей, и все.

– Во-первых, не восемь, а семь матчей. Чего кубковый считать? Ситуация не патовая. В команду я верю. То, что она выберется из этой ситуации, уверен на 100 процентов.

Есть руководство. Наверное, [гендиректору «Уфы»] Егорову надо задавать эти вопросы.

– Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?

– Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд.

По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам.

Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд.

Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию – это однозначно.

– Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?

– Это вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.

– Но вам же как-то объяснили отставку?

– Мне никто не объяснил.

– Егоров с вами не общался на эту тему?

– Он общался, но не объяснял.