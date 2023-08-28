«Уфа» уволила главного тренера – он назвал свою отставку «абсурдом»

Сергей Гуренко прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Уфы».
– Мне как бы сообщили [об отставке], но мы еще не обговаривали все условия. Лучше, наверное, вы позвоните генеральному директору.
– Вас шокировала эта новость? Восемь матчей, и все.
– Во-первых, не восемь, а семь матчей. Чего кубковый считать? Ситуация не патовая. В команду я верю. То, что она выберется из этой ситуации, уверен на 100 процентов.
Есть руководство. Наверное, [гендиректору «Уфы»] Егорову надо задавать эти вопросы.
– Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?
– Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд.
По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам.
Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд.
Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию – это однозначно.
– Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?
– Это вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.
– Но вам же как-то объяснили отставку?
– Мне никто не объяснил.
– Егоров с вами не общался на эту тему?
– Он общался, но не объяснял.
- «Уфа» назначила Гуренко 17 июня.
- С тех пор команда провела 8 официальных матчей: 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.
- И.о. главного тренера назначен Евгений Харлачев.