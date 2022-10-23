Гуренко: «Аншлага на матче Белоруссия – Россия не было бы. Белорусам не до футбола»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Сергей Гуренко поговорил о потенциальном товарищеском матче белорусов и сборной России.
– Товарищеский матч со сборной России вызвал бы интерес в Белоруссии? Собрал бы аншлаг в Минске?
– Аншлага точно бы не было. Белорусам сейчас не до футбола. Наша страна граничит с Украиной. Мы тоже все волнуемся и переживаем. Сейчас люди больше думает об экономической ситуации.
- Россия отстранена от официальных международных матчей.
- На ноябрь намечен товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина.
- Гуренко больше всего матчей в карьере провел за «Локомотив».
Источник: «РБ Спорт»