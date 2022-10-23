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    Гуренко: «Аншлага на матче Белоруссия – Россия не было бы. Белорусам не до футбола»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Сергей Гуренко поговорил о потенциальном товарищеском матче белорусов и сборной России.

    – Товарищеский матч со сборной России вызвал бы интерес в Белоруссии? Собрал бы аншлаг в Минске?

    – Аншлага точно бы не было. Белорусам сейчас не до футбола. Наша страна граничит с Украиной. Мы тоже все волнуемся и переживаем. Сейчас люди больше думает об экономической ситуации.

    • Россия отстранена от официальных международных матчей.
    • На ноябрь намечен товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина.
    • Гуренко больше всего матчей в карьере провел за «Локомотив».

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    Источник: «РБ Спорт»

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