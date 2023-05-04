Экс-тренер «Краснодара» рассказал, чем его впечатлил Галицкий

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Гуренко рассказал, каким ему запомнился владелец клуба Сергей Галицкий.

– У меня только положительные воспоминания. Условия работы, организация.

Сергей Николаевич [Галицкий] поразил. Знает всех детей в академии, на каждую тренировку приходил, всем интересовался. Смотрел столько футбола, что я не понимал, как у него вся эта информация в голове помещается. Матчи основы, «молодежки», юношеской команды и академии. Причем, к каждому подойдет – поздоровается.

Плюс построил такой стадион. Тут никакого памятника не надо, никакой улицы в его честь. Все видят стадион и понимают, кто это сделал. Это дорогого стоит.

– Его описывают так: если не знать, что это миллиардер с кучей бизнесов, то и в личном общении этого не поймешь.

– Кто‑то покупает яхты, а кто‑то строит стадионы, вкладывает в детей. Причем, без помощи от государства – за свои кровные, которые, понятное дело, он никогда не отобьет. Это социальный проект, который человек сделал для людей. Какие еще слова можно тут сказать?

– Галицкий любит общаться с тренерским штабом. Как это выглядит?

– Да, он постоянно что‑то спрашивал. Причем, ты должен был сразу дать ответ, а не плавать где‑то в небесах и рассказывать общие слова. Галицкий ждал конкретики. Считаю, это правильно. Если тренеру задают вопрос по игроку, а он не знает, что ответить, значит – он не живет командой.

Какие вопросы были? Условно: почему играет тот футболист или другой, почему в Европе вот так могут, а мы – нет. Он прям погружался в нюансы.

– Его академия даст результат на уровне РПЛ в ближайшие годы?

– Знаете, недавно в Минск приезжало две сборные России – U‑16 и U‑17. И можно было даже не спрашивать у знакомых агентов, селекционеров, кто из какой академии. Краснодарские сразу выделялись по работе с мячом, мышлению. Может, им не хватало каких‑то силовых качеств, но стиль был виден четко.

Это как с «Барселоной»: если ты поедешь на турнир в Испанию, думаю, сразу можно заметить двух ребят, который из каталонской академии.