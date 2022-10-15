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    Гуренко: «Сегодня в «Локомотиве» нет защитников, соответствующих уровню клуба»

    Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко недоволен качеством игроков обороны, выступающих за московский клуб.

    «C Тикнизяном, Ненаховым, Мампасси и Митаем тоже промахнулись. Сегодня в команде вообще нет ни одного защитника, который соответствовал бы уровню «Локомотива».

    А Раконьяц? Пытаюсь хоть что-то в нем разглядеть – и не могу! Не за что зацепиться!

    Скорость? Нет. Техника? Нет. Игра вверху или голевое чутье? Опять мимо. Ни-че-го!

    И это легионер, купленный за 2,5 миллиона евро! Не укладывается в голове!» – сказал Гуренко.

    • «Локо» идет на 14-м месте в таблице РПЛ после 12 туров.
    • Неделю назад клуб объявил об отставке главного тренера Циннбауэра и спортивного директора Цорна.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32611

      zra78 2 часа назад

      Полностью согласен...

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      Рейтинг: +646

      SLADE2019 > zra78 1 час назад

      То, что он сказал и в таблице, как говорится видно. В команде перестраивать надо игру в обороне. А тот же Ненахов в Ахмате смотрелся вполне прилично. Тикнизян в молодежке играл, хотя я его в обороне не вижу. С его данными (физическими) делать там нечего. Соболев в очной игре, если бы Тикнизян был хотя бы немного побольше и покрепче, не продавил бы его.

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