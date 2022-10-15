Гуренко: «Сегодня в «Локомотиве» нет защитников, соответствующих уровню клуба»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко недоволен качеством игроков обороны, выступающих за московский клуб.

«C Тикнизяном, Ненаховым, Мампасси и Митаем тоже промахнулись. Сегодня в команде вообще нет ни одного защитника, который соответствовал бы уровню «Локомотива».

А Раконьяц? Пытаюсь хоть что-то в нем разглядеть – и не могу! Не за что зацепиться!

Скорость? Нет. Техника? Нет. Игра вверху или голевое чутье? Опять мимо. Ни-че-го!

И это легионер, купленный за 2,5 миллиона евро! Не укладывается в голове!» – сказал Гуренко.