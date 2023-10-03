Гуренко назвал лучшего легионера в этом сезоне РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, какого иностранного игрока считает лучшим в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Ярче всего из легионеров себя проявляет нападающий «Краснодара» Кордоба. Он выделяется на поле.

Агрессивно и полезно играет на команду, забивает голы. Результаты «быков» связаны с его хорошей игрой в том числе», – заявил Гуренко.