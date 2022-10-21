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  • Гуренко назвал оптимальную кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

Гуренко назвал оптимальную кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

21 октября 2022, 19:55
1

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что команду должен возглавить Юрий Семин.

«На короткой дистанции, на полгода, Семин – оптимальная кандидатура. Во-первых, у него опыт. Во-вторых, он очень хорошо знает «Локомотив». Палыч – однозначно на этот период.

А потом надо было бы смотреть. Садиться и спокойно обсуждать, например, Михаила Галактионова. Все-таки футболисты «Пари НН» и «Локомотива» – это игроки немного из разных обойм. Важно, чтобы Галактионову хватило авторитета. А у Палыча этого не занимать. Безразличные у него бы точно не играли в составе», – сказал Гуренко.

  • «Локомотив» в октябре сменил руководство.
  • Сейчас в качестве и.о. главного тренера «Локомотивом» руководит Андрей Федоров.
  • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив Семин Юрий Гуренко Сергей
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1666373561
Это был бы оптимальный вариант.
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