Гуренко назвал оптимальную кандидатуру на пост тренера «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что команду должен возглавить Юрий Семин.

«На короткой дистанции, на полгода, Семин – оптимальная кандидатура. Во-первых, у него опыт. Во-вторых, он очень хорошо знает «Локомотив». Палыч – однозначно на этот период.

А потом надо было бы смотреть. Садиться и спокойно обсуждать, например, Михаила Галактионова. Все-таки футболисты «Пари НН» и «Локомотива» – это игроки немного из разных обойм. Важно, чтобы Галактионову хватило авторитета. А у Палыча этого не занимать. Безразличные у него бы точно не играли в составе», – сказал Гуренко.