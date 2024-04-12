Гуренко оценил потенциал Дзюбы для игры за «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко сказал, что 35-летний форвард красно-зеленых Артем Дзюба достаточно полезен для команды, когда мотивирован.
«Мне трудно это судить, это от него всe зависит. По мне, он сейчас по своему потенциалу выше, чем он показывает. С чем это связано я не знаю. Или мотивация, или физические кондиции. Когда Дзюба мотивирован, то он достаточно полезный игрок для сегодняшнего «Локомотива», – сказал Гуренко.
- Дзюба в этом сезоне провел за команду 23 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Ранее «Чемпионат» сообщал, что в случае ухода из «Локомотива» по окончании сезона, форвард может отправиться в «Шанхай Шэньхуа». Китайский клуб тренирует россиянин Леонид Слуцкий.