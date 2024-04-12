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    Гуренко оценил потенциал Дзюбы для игры за «Локомотив»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко сказал, что 35-летний форвард красно-зеленых Артем Дзюба достаточно полезен для команды, когда мотивирован.

    «Мне трудно это судить, это от него всe зависит. По мне, он сейчас по своему потенциалу выше, чем он показывает. С чем это связано я не знаю. Или мотивация, или физические кондиции. Когда Дзюба мотивирован, то он достаточно полезный игрок для сегодняшнего «Локомотива», – сказал Гуренко.

    • Дзюба в этом сезоне провел за команду 23 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что в случае ухода из «Локомотива» по окончании сезона, форвард может отправиться в «Шанхай Шэньхуа». Китайский клуб тренирует россиянин Леонид Слуцкий.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    12.04.2024 08:41
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1712901562
    Странно звучат слова о потенциале 35-летнего игрока. Не поздно ли пить боржоми ?
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