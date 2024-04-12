Гуренко оценил потенциал Дзюбы для игры за «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко сказал, что 35-летний форвард красно-зеленых Артем Дзюба достаточно полезен для команды, когда мотивирован.

«Мне трудно это судить, это от него всe зависит. По мне, он сейчас по своему потенциалу выше, чем он показывает. С чем это связано я не знаю. Или мотивация, или физические кондиции. Когда Дзюба мотивирован, то он достаточно полезный игрок для сегодняшнего «Локомотива», – сказал Гуренко.