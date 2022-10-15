«Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил работу Томаса Цорна на посту спортивного директора московского клуба.
«Самый нелепый трансфер эпохи Цорна? Едвай. Это не игрок, а катастрофа!
Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!
Странная, конечно, история. Парень в Бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии – наверное, как футболист что-то собой представляет.
По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в «Локомотиве» за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных «привозов», – сказал Гуренко.
- 26-летний Едвай перешел в «Локо» в 2021 году из «Байера» за 4 миллиона евро.
- С тех пор он забил 2 гола в 36 матчах.
- Контракт хорвата с клубом действует до конца сезона-2024/25.
Источник: «Спорт-Экспресс»