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    «Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»

    Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил работу Томаса Цорна на посту спортивного директора московского клуба.

    «Самый нелепый трансфер эпохи Цорна? Едвай. Это не игрок, а катастрофа!

    Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!

    Странная, конечно, история. Парень в Бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии – наверное, как футболист что-то собой представляет.

    По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в «Локомотиве» за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных «привозов», – сказал Гуренко.

    • 26-летний Едвай перешел в «Локо» в 2021 году из «Байера» за 4 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 2 гола в 36 матчах.
    • Контракт хорвата с клубом действует до конца сезона-2024/25.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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