«Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил работу Томаса Цорна на посту спортивного директора московского клуба.

«Самый нелепый трансфер эпохи Цорна? Едвай. Это не игрок, а катастрофа!

Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!

Странная, конечно, история. Парень в Бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии – наверное, как футболист что-то собой представляет.

По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в «Локомотиве» за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных «привозов», – сказал Гуренко.