Гуренко: «У «Локомотива» сейчас две проблемы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил ситуацию в «Локомотиве».

«Я понимаю, что сейчас Дзюбе не хватает движения, мобильности. Очень мало двигается, прошлой весной он больше двигался и больше предлагал себя, просил мячи на себя и вел единоборства. Поэтому тогда у «Локомотива» была хорошая серия, и на первом месте, по-моему, были по итогам второй части чемпионата.

Сейчас, я считаю, что у «Локомотива» две проблемы: стабильная игра в обороне и центральный нападающий», – сказал белорус.