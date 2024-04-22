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    Гуренко: «У «Локомотива» сейчас две проблемы»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил ситуацию в «Локомотиве».

    «Я понимаю, что сейчас Дзюбе не хватает движения, мобильности. Очень мало двигается, прошлой весной он больше двигался и больше предлагал себя, просил мячи на себя и вел единоборства. Поэтому тогда у «Локомотива» была хорошая серия, и на первом месте, по-моему, были по итогам второй части чемпионата.

    Сейчас, я считаю, что у «Локомотива» две проблемы: стабильная игра в обороне и центральный нападающий», – сказал белорус.

    • «Локо» на 3 очка отстает от топ-3 РПЛ.
    • В ближайшем туре команда сыграет на выезде с «Пари НН» (24 апреля).
    • У Дзюбы летом истекает контракт, но есть опция продления.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    22.04.2024 22:50
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1713818735
    У «Локомотива» сейчас две проблемы... Дураки и поле? Ну ржу ни могу над такими заголовками!!!...)))
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