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  • «Белшина» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Белшина» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 16:50
Белшина
10.04.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
90+2' В. Соланович (П)
50' Р. Пилецкий 52' Е. Карпицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
4
Владислав Соланович
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Илья Вихров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
21
Никита Голуб
ЦФ
11
Timur Galimzyanov
ЦФ
Днепр
1
Владислав Игнатьев
ВР
18
Андрей Шемрук
ЛЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Белшина
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
Днепр
77
Дмитрий Гущенко
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Тимофей Ткачев
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
3-3-1-1-2
54
Паценко
44
Шестиловский
17
Вихров
3
Кучинский
4
Соланович
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
18
Некрасов
11
21
Голуб
3-1-1-3-2
1
Игнатьев
23
Дунаев
15
Касараб
18
Шемрук
89
Арутюнян
8
Русак
27
Пилецкий
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
17
Потапенко
18
Некрасов
77
Верас
77
Верас
18
Некрасов
18
Шемрук
14
Бурхин
14
Бурхин
18
Шемрук
88
Кириленко
97
Ткачев
97
Ткачев
88
Кириленко
29
Денисюк
55
Краснов
55
Краснов
29
Денисюк
89
Арутюнян
11
Мартынов
11
Мартынов
89
Арутюнян
27
Пилецкий
10
Забелин
10
Забелин
27
Пилецкий
Остались в запасе
Белшина
Днепр
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Белшина - Днепр
2
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Днепра», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Днепр»

«Белшина» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Днепр Белшина
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