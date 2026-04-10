10.04.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Белшина
Белшина
3-3-1-1-2
54
Паценко
44
Шестиловский
17
Вихров
3
Кучинский
4
Соланович
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
18
Некрасов
11
21
Голуб
3-1-1-3-2
1
Игнатьев
23
Дунаев
15
Касараб
18
Шемрук
89
Арутюнян
8
Русак
27
Пилецкий
29
Денисюк
88
Кириленко
21
Карпицкий
17
Потапенко
18
Некрасов
77
Верас
77
Верас
18
Некрасов
18
Шемрук
14
Бурхин
14
Бурхин
18
Шемрук
88
Кириленко
97
Ткачев
97
Ткачев
88
Кириленко
29
Денисюк
55
Краснов
55
Краснов
29
Денисюк
89
Арутюнян
11
Мартынов
11
Мартынов
89
Арутюнян
27
Пилецкий
10
Забелин
10
Забелин
27
Пилецкий
Остались в запасе
Белшина
Днепр
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
47
Gleb Malashenko
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
9
Erik Torosyan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Белшина - Днепр
2
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Днепра», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Днепр»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»