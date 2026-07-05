Статистика матча Белшина - Барановичи
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Барановичи», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Барановичи»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»