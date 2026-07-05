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  • «Белшина» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

«Белшина» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

5 июля, 16:50
Белшина
05.07.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Барановичи
Статистика матча Белшина - Барановичи
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Барановичи», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Барановичи»

«Белшина» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Барановичи Белшина
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