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Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Белшины», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Белшина»