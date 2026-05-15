15.05.2026, пятница, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-3-1-1-1
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
66
Кампо
19
Кучинский
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
17
Зубович
4-1-1-1-3
54
Паценко
17
Вихров
14
Давыдов
3
Кучинский
23
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
10
Козлов
27
Розманов
9
Шведчиков
21
Голуб
80
Ксенофонтов
14
Эрнисов
14
Эрнисов
80
Ксенофонтов
23
Турич
18
18
23
Турич
19
Кучинский
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
19
Кучинский
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
17
Зубович
9
Дийе
9
Дийе
17
Зубович
25
25
44
Шестиловский
44
Шестиловский
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
21
Голуб
77
Верас
77
Верас
21
Голуб
Остались в запасе
Минск
Белшина
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
60
Ivan Volchok
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
60
Ivan Volchok
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Остались в запасе
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Лисовский
Статистика матча Минск - Белшина
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Белшины», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 19:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»