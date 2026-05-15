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  • «Минск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

«Минск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

15 мая, 18:35
Минск
15.05.2026, пятница, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Белшина
26' А. Ксенофонтов 31' А. Сокол 81' А. Макась 85' В. Варакса 88' М. Дийе
70' Н. Голуб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
17
Илья Вихров
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Минск
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
60
Ivan Volchok
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
18
Dmitry Morozov
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
22
Александр Макась
ЦФ
9
Матар Дийе
ЦФ
Белшина
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
4-3-1-1-1
30
Гутор
15
Яцкевич
3
Сокол
66
Кампо
19
Кучинский
13
Алексиевич
29
Дубинец
26
Варакса
23
Турич
80
Ксенофонтов
17
Зубович
4-1-1-1-3
54
Паценко
17
Вихров
14
Давыдов
3
Кучинский
23
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
10
Козлов
27
Розманов
9
Шведчиков
21
Голуб
80
Ксенофонтов
14
Эрнисов
14
Эрнисов
80
Ксенофонтов
23
Турич
18
18
23
Турич
19
Кучинский
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
19
Кучинский
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
17
Зубович
9
Дийе
9
Дийе
17
Зубович
25
25
44
Шестиловский
44
Шестиловский
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
21
Голуб
77
Верас
77
Верас
21
Голуб
Остались в запасе
Минск
Белшина
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
60
Ivan Volchok
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Остались в запасе
16
Сергей Ещенко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
60
Ivan Volchok
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Джаспер Ирьяс
АП
Остались в запасе
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Лисовский
Статистика матча Минск - Белшина
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
12

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Белшины», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Белшина»

«Минск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Белшина Минск
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