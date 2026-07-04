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«Белшина» – «Барановичи»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

04 июля 2026 8:10
Белшина - Барановичи
05 июл. 2026, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Белшины»
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Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Белшина» и «Барановичи» пройдет 5 июля 2026 года в Бобруйске на стадионе «Спартак». Хозяева находятся в зоне вылета на 14-м месте с 10 очками, не могут выиграть четыре последних матча и пропускают в шести последних. Гости расположились на 12-й строчке с 12 очками, также имеют проблемы в обороне, пропуская в семи последних встречах. Обе команды нуждаются в очках, но кто сможет прервать свои неудачные серии и набрать три очка в этом противостоянии аутсайдеров?

Кто победит в матче

«Белшина» подходит к игре с нестабильной статистикой: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда не может выиграть четыре матча подряд и пропускает в шести последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Никита Голуб забил четыре гола в 14 матчах, но в целом атака бобруйчан не отличается высокой эффективностью. Однако в очных встречах с «Барановичами» в Первой лиге «Белшина» имеет преимущество – три победы и одна ничья в последних пяти официальных матчах, что может придать уверенности перед домашней игрой.

«Барановичи» подходят к игре с похожей статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда пропускает в семи последних матчах, а в гостях играет нестабильно. Однако гости имеют чуть лучшую позицию в таблице и могут рассчитывать на ничью или победу, учитывая слабую оборону хозяев. Тем не менее, в личных встречах «Барановичи» уступают, и это может сказаться на их психологическом состоянии.

Итоговый вывод: Обе команды находятся в кризисе, но «Белшина» имеет преимущество домашнего поля и удачную историю личных встреч. Учитывая эти факторы, хозяева выглядят фаворитами, хотя и с небольшим перевесом. Наш прогноз – победа «Белшины».

Форма и история личных встреч

«Белшина» не может выиграть четыре последних матча, но в очных встречах с «Барановичами» имеет преимущество – три победы и одна ничья в последних пяти официальных матчах. «Барановичи» также нестабильны и пропускают в семи последних играх, что дает хозяевам шанс прервать свою серию. Учитывая домашнюю поддержку и удачную историю противостояний, «Белшина» выглядит предпочтительнее.

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
12
Забитых мячей
4
2.4
В среднем за матч
0.8
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Белшина
1 : 1
05.07.2026
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Барановичи
2 : 1
09.08.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 2 тур
Белшина
2 : 1
14.05.2025
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Барановичи
0 : 4
29.09.2024
Белшина
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Белшина
4 : 0
02.06.2024
Барановичи

Прогноз на победителя

«Белшина» имеет преимущество в личных встречах и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Барановичи» уступают в очных противостояниях и также имеют проблемы в обороне. Учитывая эти факторы, победа «Белшины» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Белшины» с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Белшина» и «Барановичи» состоится 5 июля 2026 года в Бобруйске на стадионе «Спартак» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Белшина» – «Барановичи»: смотреть онлайн

2.75
Победа «Белшины»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Барановичи Белшина
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