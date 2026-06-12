12.06.2026, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Белшина
Белшина
4-1-1-1-3
54
Паценко
14
Давыдов
4
Соланович
3
Кучинский
17
Вихров
5
Селезнев
8
Русенчик
10
Козлов
11
27
Розманов
21
Голуб
3-1-2-2-2
32
Черник
88
Дубовский
5
Сакута
25
Нескоромный
52
Кресс
6
10
Русаков
17
Ковалев
11
Гривенев
8
30
Ярмолич
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
52
Кресс
28
Михнюк
28
Михнюк
52
Кресс
10
Русаков
14
14
10
Русаков
17
Ковалев
19
Черных
19
Черных
17
Ковалев
24
24
8
44
Мардас
44
Мардас
8
Остались в запасе
Белшина
БАТЭ
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
16
Данила Сокол
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Белшина - БАТЭ
5
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против БАТЭ, 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»