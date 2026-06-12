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  • «Белшина» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

«Белшина» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

12 июня, 17:50
Белшина
12.06.2026, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
55' T. Galimzyanov
31' А. Кучинский (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
17
Илья Вихров
ЛЗ
4
Владислав Соланович
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
11
Timur Galimzyanov
ЦФ
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
11
Егор Гривенев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Белшина
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
18
Никита Некрасов
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
14
M. Telesh
ЦП
5
Глеб Протасеня
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
19
Иван Черных
ЛФ
29
Яо Шарль
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
44
Максим Мардас
ЦФ
4-1-1-1-3
54
Паценко
14
Давыдов
4
Соланович
3
Кучинский
17
Вихров
5
Селезнев
8
Русенчик
10
Козлов
11
27
Розманов
21
Голуб
3-1-2-2-2
32
Черник
88
Дубовский
5
Сакута
25
Нескоромный
52
Кресс
6
10
Русаков
17
Ковалев
11
Гривенев
8
30
Ярмолич
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
52
Кресс
28
Михнюк
28
Михнюк
52
Кресс
10
Русаков
14
14
10
Русаков
17
Ковалев
19
Черных
19
Черных
17
Ковалев
24
24
8
44
Мардас
44
Мардас
8
Остались в запасе
Белшина
БАТЭ
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
16
Данила Сокол
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Белшина - БАТЭ
5
3
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против БАТЭ, 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – БАТЭ

  • Матч будет транслировать «Fonbet».

«Белшина» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Белшина
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