Матч 13 тура Высшей лиги между «Ислочь» и «Белшина» пройдет 28 июня 2026 года в Минске на стадионе «ФК Минск». Хозяева подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в пяти последних матчах, забивают в каждом из них и занимают четвертое место с 22 очками. «Белшина», напротив, находится в нижней части таблицы на 13-й позиции с 10 очками и не может выиграть в трех последних встречах. Сможет ли гость преподнести сюрприз и отобрать очки у фаворита, или «Ислочь» продолжит победное шествие и приблизится к лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Ислочь» демонстрирует впечатляющую стабильность: 10 голов в пяти последних матчах при всего двух пропущенных, что составляет в среднем 2,0 забитых и 0,4 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в пяти последних матчах чемпионата и забивает в каждом из них, а лучший бомбардир Евгений Юдчиц оформил семь голов в 12 матчах. Домашнее преимущество, уверенная игра в обороне и стабильная атака делают минчан явными фаворитами в этом противостоянии.

«Белшина» подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти последних матчах (1,6 в среднем) и 11 пропущенных (2,2 в среднем). Команда не может выиграть в трех последних матчах и пропускает в пяти последних, что говорит о серьезных проблемах в защите. Лучший бомбардир Никита Голуб забил четыре гола в 13 матчах, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабость обороны. В гостях против такого организованного соперника, как «Ислочь», бобруйчанам будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Ислочь» превосходит «Белшину» по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и турнирному положению. «Белшина» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с хозяевами. Учитывая разницу в классе, текущую форму и домашнее преимущество, победа «Ислочи» с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Ислочи».

Форма и история личных встреч

«Ислочь» не проигрывает в пяти последних матчах, забивает в каждом из них и практически не пропускает, тогда как «Белшина» не может выиграть в трех последних встречах и пропускает в пяти. В очных противостояниях «Ислочь» имеет подавляющее преимущество – четыре победы в последних пяти матчах при одном поражении, что дает хозяевам серьезное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность хозяев, исход матча практически предрешен.

Прогноз на победителя

«Ислочь» демонстрирует великолепную форму, не проигрывая в пяти матчах подряд и имея лучшую оборону в лиге, тогда как «Белшина» пропускает в пяти последних матчах и редко побеждает. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа хозяев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ислочи» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Ислочь» и «Белшина» состоится 28 июня 2026 года в Минске на стадионе «ФК Минск» и начнется в 18:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.