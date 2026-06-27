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«Ислочь» – «Белшина»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

27 июня 2026 9:53
Ислочь - Белшина
28 июн. 2026, воскресенье 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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1.87
Победа «Ислочи» с форой (-1,5)
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Матч 13 тура Высшей лиги между «Ислочь» и «Белшина» пройдет 28 июня 2026 года в Минске на стадионе «ФК Минск». Хозяева подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в пяти последних матчах, забивают в каждом из них и занимают четвертое место с 22 очками. «Белшина», напротив, находится в нижней части таблицы на 13-й позиции с 10 очками и не может выиграть в трех последних встречах. Сможет ли гость преподнести сюрприз и отобрать очки у фаворита, или «Ислочь» продолжит победное шествие и приблизится к лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Ислочь» демонстрирует впечатляющую стабильность: 10 голов в пяти последних матчах при всего двух пропущенных, что составляет в среднем 2,0 забитых и 0,4 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в пяти последних матчах чемпионата и забивает в каждом из них, а лучший бомбардир Евгений Юдчиц оформил семь голов в 12 матчах. Домашнее преимущество, уверенная игра в обороне и стабильная атака делают минчан явными фаворитами в этом противостоянии.

«Белшина» подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти последних матчах (1,6 в среднем) и 11 пропущенных (2,2 в среднем). Команда не может выиграть в трех последних матчах и пропускает в пяти последних, что говорит о серьезных проблемах в защите. Лучший бомбардир Никита Голуб забил четыре гола в 13 матчах, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабость обороны. В гостях против такого организованного соперника, как «Ислочь», бобруйчанам будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Ислочь» превосходит «Белшину» по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и турнирному положению. «Белшина» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с хозяевами. Учитывая разницу в классе, текущую форму и домашнее преимущество, победа «Ислочи» с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Ислочи».

Форма и история личных встреч

«Ислочь» не проигрывает в пяти последних матчах, забивает в каждом из них и практически не пропускает, тогда как «Белшина» не может выиграть в трех последних встречах и пропускает в пяти. В очных противостояниях «Ислочь» имеет подавляющее преимущество – четыре победы в последних пяти матчах при одном поражении, что дает хозяевам серьезное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность хозяев, исход матча практически предрешен.

Личные встречи
63% (5)
13% (1)
25% (2)
14
Забитых мячей
8
1.75
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Белшина
0 : 2
26.08.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
2 : 0
14.04.2023
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
2 : 0
09.10.2022
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Белшина
2 : 1
21.05.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 3
13.09.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
2 : 1
10.05.2020
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Белшина
0 : 0
17.09.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Ислочь
2 : 3
12.05.2016
Белшина
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Прогноз на победителя

«Ислочь» демонстрирует великолепную форму, не проигрывая в пяти матчах подряд и имея лучшую оборону в лиге, тогда как «Белшина» пропускает в пяти последних матчах и редко побеждает. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа хозяев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ислочи» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Ислочь» и «Белшина» состоится 28 июня 2026 года в Минске на стадионе «ФК Минск» и начнется в 18:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Ислочь» – «Белшина»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

1.87
Победа «Ислочи» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Белшина Ислочь
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