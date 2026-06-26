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«Елимай» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026

26 июня 2026 10:14
Елимай - Кызыл-Жар
27 июн. 2026, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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1.77
Победа «Елимая»
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Матч 15 тура Премьер-лиги между «Елимай» и «Кызыл-Жар» пройдет 27 июня 2026 года. Хозяева занимают седьмое место с 20 очками и забивают в пяти последних матчах, но при этом пропускают в девяти последних. Гости расположились на 11-й строчке с 15 очками и проигрывают в трех последних матчах, а их оборона пропускает в четырех встречах кряду. Сможет ли «Кызыл-Жар» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу хозяевам, или «Елимай» воспользуется проблемами соперника и добьется победы?

Кто победит в матче

«Елимай» демонстрирует стабильную результативность: девять голов в пяти последних матчах (1,8 в среднем) при десяти пропущенных (2,0 в среднем). Команда забивает в пяти последних матчах подряд, но при этом пропускает в девяти последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Лучший бомбардир Роман Муртазаев оформил семь голов в 16 матчах, и его результативность остается главным козырем хозяев. Домашняя поддержка может помочь, но чтобы побеждать, «Елимаю» нужно не только забивать, но и надежнее действовать в защите.

«Кызыл-Жар» подходит к игре с неубедительной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (1,0 в среднем) и 11 пропущенных (2,2 в среднем). Команда проигрывает в трех последних матчах и пропускает в четырех последних, что указывает на системные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил шесть голов в 17 матчах, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабость защиты. В гостях против «Елимая», который стабильно забивает, гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Елимай» превосходит соперника в атакующей мощи и имеет преимущество в личных встречах, где не проигрывает «Кызыл-Жару» в последних пяти матчах. «Кызыл-Жар» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с хозяевами. Учитывая атакующий потенциал «Елимая» и проблемы гостей, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Елимая».

Форма и история личных встреч

«Елимай» забивает в пяти последних матчах и имеет преимущество в очных встречах над «Кызыл-Жаром» – за последние пять матчей хозяева не проигрывают (две победы, три ничьи). «Кызыл-Жар», напротив, проигрывает в трех последних матчах и пропускает в четырех. Учитывая текущую форму и уверенность хозяев, «Елимай» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
50% (3)
50% (3)
0% (0)
8
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
2 : 0
27.06.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай
2 : 0
23.08.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
25.05.2025
Елимай
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Кызыл-Жар
0 : 0
14.05.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай
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Прогноз на победителя

«Елимай» стабильно забивает и имеет психологическое преимущество над «Кызыл-Жаром» в очных встречах, тогда как гости не могут найти свою игру, проигрывая в трех последних матчах и регулярно пропуская. Учитывая атакующий потенциал хозяев и проблемы соперника, победа «Елимая» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Елимая» с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Премьер-лиги между «Елимай» и «Кызыл-Жар» состоится 27 июня 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Елимай» – «Кызыл-Жар»: смотреть онлайн

1.77
Победа «Елимая»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Елимай
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