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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Кызыл-Жар
Елимай - Кызыл-Жар: обзор матча 24 августа 2024
Елимай
24.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
52'
И. Свиридов
76'
Р. Муртазаев
44'
Л. Имнадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Кызыл-Жар
87'
Желтая карточка
Л. Имнадзе
ГОЛ! 2:1!
Р. Муртазаев
76'
67'
Желтая карточка
Д. Йованчич
ГОЛ! 1:1!
И. Свиридов
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Имнадзе
Пас отдал
Р. Бригидо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
23
Майком Давид
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Елимай
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
3-1-3-2-1
35
Коваль
88
Яшин
3
Одеойибо
4
Пенчиков
18
Корзун
23
Давид
6
Дарабаев
7
Рейес
77
Шомко
92
Корнетт
14
Машуков
2-2-1-3-2
32
Петров
55
Литвяков
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
11
Дрльо
14
Саулет
10
Имнадзе
15
Себай
91
Бригидо
Остались в запасе
Елимай
Кызыл-Жар
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Rakhat Mavlikeev
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Елимай - Кызыл-Жар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
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