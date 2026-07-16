Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Ботафого» и «Сантос» пройдет 17 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян». Хозяева занимают 12-е место с 22 очками и демонстрируют впечатляющую результативность – забивают в 13 последних матчах подряд. Гости расположились на 15-й строчке с 21 очком, также имеют в составе одного из лучших бомбардиров лиги Габриэла Барбозу. Обе команды нуждаются в очках для улучшения своего положения, но кто окажется сильнее в этом противостоянии и сможет прервать свои неудачные серии?

Кто победит в матче

«Ботафого» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда забивает в 13 последних матчах чемпионата подряд, но при этом пропускает в 14 последних, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Данило оформил 10 голов в 24 матчах, и его результативность остается главным козырем хозяев. В очных встречах с «Сантосом» «Ботафого» не проигрывает в последних пяти матчах – две победы и три ничьи, включая победу 1:0 в сезоне 2025 года. Это дает им серьезное психологическое преимущество перед домашней игрой.

«Сантос» подходит к игре с нестабильной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда пропускает в трех последних матчах, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Габриэл Барбоза забил 14 голов в 27 матчах, но его усилий часто недостаточно, чтобы компенсировать слабость защиты. В очных встречах с «Ботафого» «Сантос» не может победить уже пять матчей, что создает дополнительное психологическое давление. Однако гости имеют мотивацию улучшить свое турнирное положение и способны забить на выезде.

Итоговый вывод: «Ботафого» имеет преимущество домашнего поля и длительную беспроигрышную серию в очных встречах с «Сантосом», а также более надежную оборону в последних матчах. Учитывая эти факторы, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Ботафого».

Форма и история личных встреч

«Ботафого» забивает в 13 последних матчах и не проигрывает «Сантосу» в пяти последних очных встречах (две победы, три ничьи), тогда как «Сантос» пропускает в трех последних и не может победить «Ботафого» уже пять матчей. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

«Ботафого» стабильно забивает и имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Сантос» уступает в надежности обороны и не может победить соперника уже пять матчей. Учитывая домашнее поле и текущую форму, победа «Ботафого» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ботафого» с коэффициентом 2,08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Ботафого» и «Сантос» состоится 17 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» и начнется в 01:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».