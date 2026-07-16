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«Ботафого» – «Сантос»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026

16 июля 2026 9:35
Ботафого - Сантос
17 июл. 2026, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
победа «Ботафого»
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Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Ботафого» и «Сантос» пройдет 17 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян». Хозяева занимают 12-е место с 22 очками и демонстрируют впечатляющую результативность – забивают в 13 последних матчах подряд. Гости расположились на 15-й строчке с 21 очком, также имеют в составе одного из лучших бомбардиров лиги Габриэла Барбозу. Обе команды нуждаются в очках для улучшения своего положения, но кто окажется сильнее в этом противостоянии и сможет прервать свои неудачные серии?

Кто победит в матче

«Ботафого» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда забивает в 13 последних матчах чемпионата подряд, но при этом пропускает в 14 последних, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Данило оформил 10 голов в 24 матчах, и его результативность остается главным козырем хозяев. В очных встречах с «Сантосом» «Ботафого» не проигрывает в последних пяти матчах – две победы и три ничьи, включая победу 1:0 в сезоне 2025 года. Это дает им серьезное психологическое преимущество перед домашней игрой.

«Сантос» подходит к игре с нестабильной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда пропускает в трех последних матчах, что говорит о проблемах в обороне. Лучший бомбардир Габриэл Барбоза забил 14 голов в 27 матчах, но его усилий часто недостаточно, чтобы компенсировать слабость защиты. В очных встречах с «Ботафого» «Сантос» не может победить уже пять матчей, что создает дополнительное психологическое давление. Однако гости имеют мотивацию улучшить свое турнирное положение и способны забить на выезде.

Итоговый вывод: «Ботафого» имеет преимущество домашнего поля и длительную беспроигрышную серию в очных встречах с «Сантосом», а также более надежную оборону в последних матчах. Учитывая эти факторы, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Ботафого».

Форма и история личных встреч

«Ботафого» забивает в 13 последних матчах и не проигрывает «Сантосу» в пяти последних очных встречах (две победы, три ничьи), тогда как «Сантос» пропускает в трех последних и не может победить «Ботафого» уже пять матчей. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
33% (7)
29% (6)
38% (8)
21
Забитых мячей
25
1
В среднем за матч
1.19
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
2 : 2
26.10.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 1
01.06.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
26.11.2023
Сантос
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
2 : 2
23.07.2023
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
3 : 0
11.11.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
2 : 0
21.07.2022
Ботафого
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сантос
2 : 1
17.01.2021
Ботафого
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
0 : 0
21.09.2020
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сантос
4 : 1
04.11.2019
Ботафого
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
0 : 1
21.07.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
22.11.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ботафого
0 : 0
04.08.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 0
17.09.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
1 : 0
08.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ботафого
0 : 1
15.09.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
3 : 0
05.06.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сантос
2 : 0
30.11.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ботафого
1 : 0
31.08.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сантос
1 : 2
16.09.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 1
30.05.2013
Сантос
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
13
Алекс Теллес
(К) ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
75
Huguinho
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
6
Кристиан Медина
ЦП
34
Gabriel Justino
ЦП
59
Kauan Toledo
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
77
Lucas Villalba
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Сантос
77
Габриэл Бразао
ВР
31
Гонсало Эскобар
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
(К) ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
48
Густаво Перейра
ОП
15
Виллиан Арао
ОП
16
Тасиано
ЦП
30
Мигелито
АП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Ботафого
62
Cleber Lucas
ВР
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
42
Kadu Santos
ЦЗ
26
Anthony
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Jordan Barrera
ЦП
23
Сантьяго Родригес
АП
37
José Kadir
ЦФ
Сантос
98
Адонис Фриас
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Robinho Júnior
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
49
Gabriel Bontempo
ЦП
81
Samuel Mendes
ЦП
11
Рони
ЛВ
27
Davizinho
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
57
Nadson
ЦФ
4-3-1-1
24
Линк
13
Теллес
5
Феррарези
75
2
Витиньо
6
Медина
34
59
11
Мартинс
77
4-2-1-3
77
Бразао
18
Винисиус
4
Вериссимо
14
Перес
31
Эскобар
48
Перейра
15
Арао
16
Тасиано
22
Барреаль
30
Мигелито
32
Роллхайзер
13
Теллес
21
Маршал
21
Маршал
13
Теллес
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
11
Мартинс
23
Родригес
23
Родригес
11
Мартинс
59
37
37
59
48
Перейра
28
Олива
28
Олива
48
Перейра
18
Винисиус
25
Менино
25
Менино
18
Винисиус
32
Роллхайзер
49
49
32
Роллхайзер
16
Тасиано
11
Рони
11
Рони
16
Тасиано
30
Мигелито
57
57
30
Мигелито
Остались в запасе
Ботафого
Сантос
62
Cleber Lucas
ВР
1
Рауль
ВР
42
Kadu Santos
ЦЗ
26
Anthony
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Jordan Barrera
ЦП
Главный тренер
Франклим Карвалью
98
Адонис Фриас
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
7
Robinho Júnior
ЦП
81
Samuel Mendes
ЦП
27
Davizinho
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
62
Cleber Lucas
ВР
1
Рауль
ВР
42
Kadu Santos
ЦЗ
26
Anthony
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
14
Jordan Barrera
ЦП
Остались в запасе
98
Адонис Фриас
ЦЗ
26
João Paulo Ananias
ЦЗ
7
Robinho Júnior
ЦП
81
Samuel Mendes
ЦП
27
Davizinho
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Ботафого
Точно не сыграют
Аллан
ЦП
Баштуш
ЦЗ
Жуниор Сантос
ПВ
Кайо
ЦЗ
Натан Рибейро
ЛВ
Артур Кабрал
ЦФ
Данило
ОП
Альваро Монторо
АП
Сантос
Точно не сыграют
Vinicius Rodrigues Lira
ЦЗ
Неймар
ЛВ
Габриэл Барбоза
ЦФ
João Schmidt
ЦП
Мойзес
ЛВ

Прогноз на победителя

«Ботафого» стабильно забивает и имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Сантос» уступает в надежности обороны и не может победить соперника уже пять матчей. Учитывая домашнее поле и текущую форму, победа «Ботафого» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ботафого» с коэффициентом 2,08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Ботафого» и «Сантос» состоится 17 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» и начнется в 01:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Ботафого» – «Сантос»: смотреть онлайн

2.08
победа «Ботафого»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
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