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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Ботафого
Сантос - Ботафого: обзор матча 23 июля 2023
Сантос
23.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
24'
М. Леонардо
81'
М. Леонардо
84'
Тикиньо
87'
Адриэлсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Ботафого
89'
Желтая карточка
М. Сеговия
87'
ГОЛ! 2:2!
Адриэлсон
Пас отдал
Маршал
87'
Замена
C. Alberto
️️️️
Ч. Че
86'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Л. Ди Пласидо
84'
ГОЛ! 2:1!
Тикиньо
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
Пас отдал
Л. Лима
81'
76'
Желтая карточка
Маршал
Замена
Л. Диас
️️️️
Ж. Лукас
72'
70'
Желтая карточка
Адриэлсон
Желтая карточка
Ж. Лукас
70'
Желтая карточка
Ж. Лукас
64'
Замена
Владимир
️️️️
Ж. Пауло
61'
46'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
41'
Замена
В. Са
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 1:0!
М. Леонардо
Пас отдал
Ж. Лукас
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Лукас Лима
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
7
Весли Патати
ЛВ
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
97
Луан Диас
АП
30
Мигелито
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-2-1-1-2
34
Пауло
16
Додо
28
Жоаким
24
Мессиас
2
Лукас
17
Доди
5
Фернандес
6
Лукас
10
Лима
38
Леонардо
7
Мендоса
3-2-1-5
24
Ди Пласидо
14
Сампайо
21
Маршал
15
Данило
17
Фрейтас
11
Энрике
20
Перри
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
9
Тикиньо
34
Пауло
1
Владимир
1
Владимир
34
Пауло
6
Лукас
97
Диас
97
Диас
6
Лукас
24
Ди Пласидо
33
Фернандес
33
Фернандес
24
Ди Пласидо
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
11
Энрике
27
Са
27
Са
11
Энрике
3
Че Че
99
99
3
Че Че
Остались в запасе
Сантос
Ботафого
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
22
Лукас Брага
ЛВ
7
Весли Патати
ЛВ
30
Мигелито
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Сандри
ЦП
22
Лукас Брага
ЛВ
7
Весли Патати
ЛВ
30
Мигелито
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Сантос - Ботафого
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
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0 : 1
19.11.2026
Сантос
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Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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