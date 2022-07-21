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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Ботафого
Сантос - Ботафого: обзор матча 21 июля 2022
Сантос
21.07.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ботафого
33'
Л. Баптистао
77'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Ботафого
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Заносело
79'
79'
Замена
Эрисон
️️️️
Л. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
Пас отдал
Л. Фелипе
77'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
А. Габриэль
69'
Замена
К. Санчес
️️️️
Б. Оливейра
61'
46'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
В. Лопес
Желтая карточка
Ф. Джонатан
45'
+2
45'
Желтая карточка
Р. Саравия
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
М. Леонардо
33'
Желтая карточка
В. Заносело
21'
20'
Желтая карточка
Маршал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
30
Матеус Наскименто
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сантос
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
7
Весли Патати
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
99
Эрисон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
4-1-1-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
4
Бауэрман
22
Мадсон
5
Фернандес
25
Заносело
40
Оливейра
20
Габриэль
38
Леонардо
12
Баптистао
4-3-3
25
Фернандес
20
Саравия
14
Сампайо
4
Кану
21
Маршал
47
Жеффиньо
5
33
Фернандес
3
Че Че
70
Лопес
30
Наскименто
25
Заносело
29
Камачо
29
Камачо
25
Заносело
40
Оливейра
7
Санчес
7
Санчес
40
Оливейра
20
Габриэль
21
Барбоза
21
Барбоза
20
Габриэль
70
Лопес
12
Пиазон
12
Пиазон
70
Лопес
33
Фернандес
99
Эрисон
99
Эрисон
33
Фернандес
Остались в запасе
Сантос
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Весли Патати
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
12
Джон
ВР
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Весли Патати
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Густаво Сауэр
ПВ
12
Патрик де Паула
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
16
Уго
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сантос - Ботафого
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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