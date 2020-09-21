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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сантос
Ботафого - Сантос: обзор матча 21 сентября 2020
Ботафого
21.09.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Сантос
90'
+3
Желтая карточка
Л. Вериссимо
Замена
Л. Отавио
️️️️
C. Renteria
90'
+2
88'
Замена
Ивоней
️️️️
К. Санчес
88'
Замена
Мадсон
️️️️
P.
Замена
Р. Форстер
️️️️
А. Кайо
85'
Замена
K. Honda
️️️️
Ф. Костанца
76'
66'
Замена
К. Жорже
️️️️
R.
66'
Замена
T.
️️️️
Ж. Мота
Желтая карточка
А. Кайо
43'
Желтая карточка
Р. Фернандес
40'
11'
Желтая карточка
К. Санчес
Желтая карточка
Ф. Костанца
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
16
Руан
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
7
Карлос Санчес
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
9
Jobson
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
3-1-1-5
25
Фернандес
12
Луис
4
Кану
4
Беневенуто
22
Костанца
8
Кайо
77
8
Калу
16
Руан
17
Баби
18
3-2-2-3
34
Пауло
14
Перес
4
Вериссимо
6
Джонатан
7
Санчес
10
Мота
7
Мариньо
11
Гомес
21
21
31
77
5
Отавио
5
Отавио
77
22
Костанца
4
4
22
Костанца
8
Кайо
13
Форстер
13
Форстер
8
Кайо
31
22
Мадсон
22
Мадсон
31
21
19
Жорже
19
Жорже
21
10
Мота
29
29
10
Мота
7
Санчес
8
Ивоней
8
Ивоней
7
Санчес
Остались в запасе
Ботафого
Сантос
12
Diego Cavalieri
ЦФ
12
Сауло
ВР
22
Кевин
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Джон
ВР
22
Лукас Брага
ЛВ
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
9
Jobson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Diego Cavalieri
ЦФ
12
Сауло
ВР
22
Кевин
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
16
Уго
ЛЗ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
22
Лукас Брага
ЛВ
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
6
Сандри
ЦП
9
Jobson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Ботафого - Сантос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
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