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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сантос
Ботафого - Сантос: обзор матча 11 ноября 2022
Ботафого
11.11.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Сантос
10'
Л. Фернандес
53'
Л. Фернандес
70'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сантос
87'
Замена
Д. Хулио
️️️️
Р. Фернандес
Замена
Х. Карли
️️️️
В. Куэста
86'
Замена
Х. Монтес
️️️️
Габриэл
86'
Замена
Рафаэл
️️️️
Д. Борхес
80'
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Фернандес
80'
80'
Замена
Сандри
️️️️
Г. Камачо
79'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
А. Габриэль
ГОЛ! 3:0!
Тикиньо
70'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Уго
70'
70'
Замена
Р. Секо
️️️️
М. Леонардо
69'
Замена
T.
️️️️
Г. Карабахаль
Желтая карточка
Уго
68'
56'
Желтая карточка
Г. Камачо
ГОЛ! 2:0!
Л. Фернандес
Пас отдал
Д. Борхес
53'
Желтая карточка
Габриэл
52'
48'
Желтая карточка
Р. Фернандес
31'
Желтая карточка
Э. Бауэрман
15'
Желтая карточка
Г. Карабахаль
ГОЛ! 1:0!
Л. Фернандес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
4
Кану
ЦЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Сантос
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
3
Kevyson
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-3-5
16
Уго
31
Куэста
20
Борхес
18
Габриэл
33
Фернандес
47
Жеффиньо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
20
Перри
4-1-2-2-1
34
Пауло
23
Натан
4
Бауэрман
3
Майкон
23
Пирес
5
Фернандес
29
Камачо
27
Карабахаль
20
Габриэль
7
Луан
38
Леонардо
31
Куэста
3
Карли
3
Карли
31
Куэста
20
Борхес
2
Рафаэл
2
Рафаэл
20
Борхес
16
Уго
20
Саравия
20
Саравия
16
Уго
18
Габриэл
8
Монтес
8
Монтес
18
Габриэл
33
Фернандес
12
де Паула
12
де Паула
33
Фернандес
29
Камачо
6
Сандри
6
Сандри
29
Камачо
5
Фернандес
7
Хулио
7
Хулио
5
Фернандес
20
Габриэль
21
Барбоза
21
Барбоза
20
Габриэль
27
Карабахаль
29
29
27
Карабахаль
38
Леонардо
12
Секо
12
Секо
38
Леонардо
Остались в запасе
Ботафого
Сантос
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
4
Кану
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
52
Igo Gabriel
ВР
4
Кану
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Остались в запасе
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
50
Paulo Mazoti
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Ботафого - Сантос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
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Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
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Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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