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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Ботафого
Сантос - Ботафого: обзор матча 17 января 2021
Сантос
17.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ботафого
4'
Й. Сотельдо
83'
Б. Маркес
45+2'
П. Рауль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Ботафого
Замена
А. Гомес
️️️️
Мариньо
90'
+6
Замена
Мадсон
️️️️
Й. Сотельдо
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Маркес
Пас отдал
Й. Сотельдо
83'
80'
Замена
М. Наскименто
️️️️
П. Рауль
78'
Замена
C.
️️️️
З. Велисон
78'
Замена
А. Лекарос
️️️️
Б. Назарио
Замена
Ж. Мота
️️️️
Сандри
72'
Замена
Б. Маркес
️️️️
К. Жорже
72'
60'
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
K.
46'
Замена
C. Gustavo
️️️️
Кевин
Замена
J.
️️️️
Л. Брага
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Рауль
Желтая карточка
Й. Сотельдо
33'
Желтая карточка
L. Soldá
30'
30'
Желтая карточка
Кевин
ГОЛ! 1:0!
Й. Сотельдо
Пас отдал
D. Pituca
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
1
Владимир
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сантос
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Ивоней
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
2
Варлей
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
2-2-2-4
1
Владимир
6
Джонатан
31
Алекс
30
Сотельдо
6
Сандри
22
Брага
7
Мариньо
31
6
21
19
Жорже
4-1-2-4
4
Беневенуто
4
Кану
22
Кевин
12
Луис
28
Велисон
10
Назарио
8
Кайо
29
22
17
Баби
18
Рауль
19
Жорже
9
Маркес
9
Маркес
19
Жорже
22
Брага
9
9
22
Брага
7
Мариньо
11
Гомес
11
Гомес
7
Мариньо
30
Сотельдо
22
Мадсон
22
Мадсон
30
Сотельдо
6
Сандри
10
Мота
10
Мота
6
Сандри
22
18
18
22
18
Рауль
30
Наскименто
30
Наскименто
18
Рауль
10
Назарио
24
Лекарос
24
Лекарос
10
Назарио
28
Велисон
8
8
28
Велисон
22
Кевин
2
2
22
Кевин
Остались в запасе
Сантос
Ботафого
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
15
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
23
Romildo
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
12
Сауло
ВР
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
38
Маркос Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ПВ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
15
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Остались в запасе
23
Romildo
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
12
Сауло
ВР
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сантос - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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