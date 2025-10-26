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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сантос
Ботафого - Сантос: обзор матча 26 октября 2025
Ботафого
26.10.2025, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Сантос
1'
Х. Корреа
39'
Х. Корреа
26'
Соуза
70'
А. Барреаль (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сантос
Завершен
Желтая карточка
Александр Барбоза
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Луан Перес
(фол)
90'
+6'
Замена
Артур Кабрал
️️️️➡️️
Кристофер Рамос
89'
Желтая карточка
Аллан
88'
85'
Замена
Густаво Кабальеро
️️️️➡️️
Альваро Барреаль
84'
Травма
Альваро Барреаль
79'
Замена
Виллиан Арао
️️️️➡️️
Виктор Уго
Замена
Алекс Теллес
️️️️➡️️
Куябано
78'
Замена
Аллан
️️️️➡️️
Данило
78'
71'
Замена
Тикиньо
️️️️➡️️
Lautaro Díaz
71'
Замена
Гонсало Эскобар
️️️️➡️️
Соуза
Замена
Джефферсон Саварино
️️️️➡️️
Жеффиньо
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Альваро Барреаль
Желтая карточка
Марлон Фрейтас
(задержка)
63'
Желтая карточка
Кристофер Рамос
(фол)
53'
46'
Замена
Гилерме
️️️️➡️️
Алексис Дуарте
45'
+6
Желтая карточка
Соуза
45'
+6'
40'
Желтая карточка
Габриэл Бразао
(неспортивное поведение)
ГОЛ! 2:1!
Хоакин Корреа
Пас отдал
Жеффиньо
39'
38'
Желтая карточка
Алексис Дуарте
(грубость)
26'
ГОЛ! 1:1!
Соуза
ГОЛ! 1:0!
Хоакин Корреа
Пас отдал
Жеффиньо
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
66
Куябано
ЛЗ
20
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Ньютон
ОП
8
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
23
Сантьяго Родригес
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Сантос
77
Габриэл Бразао
ВР
98
Адонис Фриас
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
38
Соуза
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
5
João Schmidt
(К)
ЦП
19
Lautaro Díaz
ЦП
30
Виктор Уго
АП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Ботафого
40
Кристиан Лоор
ВР
1
Рауль
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
26
Gabriel Bahia
ЦЗ
64
Marquinhos
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Артур
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Сантос
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
7
Robinho Júnior
ЦП
16
Тасиано
ЦП
49
Gabriel Bontempo
ЦП
14
Билал Браими
ЛВ
47
Густаво Кабальеро
ЛВ
20
Гилерме
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
29
Тикиньо
ЦФ
3-3-2-2
24
Линк
66
Куябано
20
Барбоза
2
Витиньо
28
Ньютон
8
Данило
17
Фрейтас
47
Жеффиньо
23
Родригес
30
Корреа
9
Рамос
3-2-2-3
77
Бразао
4
Дуарте
14
Перес
38
Соуза
18
Винисиус
98
Фриас
5
19
22
Барреаль
30
Уго
32
Роллхайзер
66
Куябано
13
Теллес
13
Теллес
66
Куябано
47
Жеффиньо
11
Саварино
11
Саварино
47
Жеффиньо
8
Данило
25
Аллан
25
Аллан
8
Данило
9
Рамос
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Рамос
38
Соуза
31
Эскобар
31
Эскобар
38
Соуза
30
Уго
15
Арао
15
Арао
30
Уго
22
Барреаль
47
Кабальеро
47
Кабальеро
22
Барреаль
4
Дуарте
20
Гилерме
20
Гилерме
4
Дуарте
19
29
Тикиньо
29
Тикиньо
19
Остались в запасе
Ботафого
Сантос
40
Кристиан Лоор
ВР
1
Рауль
ВР
26
Gabriel Bahia
ЦЗ
64
Marquinhos
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
37
Артур
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
2
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
7
Robinho Júnior
ЦП
16
Тасиано
ЦП
49
Gabriel Bontempo
ЦП
14
Билал Браими
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
40
Кристиан Лоор
ВР
1
Рауль
ВР
26
Gabriel Bahia
ЦЗ
64
Marquinhos
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
37
Артур
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Остались в запасе
2
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
7
Robinho Júnior
ЦП
16
Тасиано
ЦП
49
Gabriel Bontempo
ЦП
14
Билал Браими
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Ботафого - Сантос
4
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
8
Офсайды
4
0
Количество передач
423
339
Сейвы
5
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.47
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Посещаемость:
20533
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