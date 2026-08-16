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«Витория» – «Ботафого»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

16 августа 2026 8:32
Витория - Ботафого
17 авг. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 23 тур
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3.10
Ничья
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Виторией» и «Ботафого» пройдет 17 августа. Хозяева располагаются на 13-м месте с 26 очками, но демонстрируют впечатляющую домашнюю форму – они не проигрывают в 12 из 14 последних матчей на своем поле. Гости идут на 10-й строчке с 30 баллами и имеют колоссальное преимущество в очных встречах: они не проигрывают «Витории» в 11 последних матчах. При этом четыре последние встречи между этими командами завершились вничью, а в трех последних матчах обе команды не пропускали друг от друга. Кто же сумеет взять верх в этом упорном противостоянии – хозяева, которые опираются на родные стены, или гости, которые доминируют в личных встречах?

Кто победит в матче

В пользу «Витории» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их впечатляющая беспроигрышная серия на своем стадионе – 12 матчей без поражений в 14 последних играх. Это свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Однако атака команды вызывает серьезные опасения: они не забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола. При этом защита «Витории» пропускает в среднем 2,00 гола за тот же отрезок, что делает ее уязвимой для атак соперника. В предыдущем туре «Витория» уступила «Фламенго» (0-2), а до этого потерпела разгром от «Палмейраса» (0-4). При такой слабой атаке и ненадежной обороне даже домашнее поле может не спасти от поражения.

«Ботафого» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом. Команда не проигрывает «Витории» в 11 последних матчах, а четыре последние встречи между этими соперниками завершились вничью. В атаке гости стабильны – они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. Защита «Ботафого» действует надежнее, чем у хозяев: в среднем они пропускают 1,60 гола за последние пять игр, и в последних трех очных встречах с «Виторией» не пропускали вовсе. В предыдущем туре «Ботафого» сыграл вничью с «Флуминенсе» (1-1), а до этого обыграл «Крузейро» (1-0) и сыграл вничью с «Виторией» (0-0). Учитывая историю личных встреч и более сбалансированную игру, гости выглядят предпочтительнее.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ботафого» имеет преимущество в очных встречах и более стабильную игру, тогда как «Витория» сильна дома, но слишком слаба в атаке и ненадежна в обороне. Учитывая, что четыре последние встречи завершились вничью, а обе команды редко пропускают друг от друга, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Хозяева могут не проиграть, но их атакующие проблемы вряд ли позволят им одержать победу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ботафого» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 11 последних матчах против «Витории», при этом четыре последние встречи завершились вничью, а в трех последних играх обе команды не пропускали друг от друга. Текущая форма «Ботафого» стабильнее – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей Серии A, тогда как «Витория» не забивает в пяти из семи последних игр и много пропускает. Учитывая историю и разницу в текущем состоянии, «Ботафого» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, но ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 4 (25%)
Ничьих - 8 (50%)
Побед - 4 (25%)
16
Забитых мячей
17
1
В среднем за матч
1.06
3:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
3 : 4
24.09.2018
Ботафого
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
2 : 2
15.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
0 : 0
09.11.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
0 : 0
17.07.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
3 : 4
24.09.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
27.05.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
2 : 3
01.10.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
2 : 2
15.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
0 : 1
19.09.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
12.06.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
2 : 1
04.10.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
26.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
1 : 0
18.10.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
2 : 0
02.08.2013
Витория
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
25
Кака
(К) ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
88
Zé Vitor
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
33
Эрик
ПВ
91
Рене
ЛФ
10
Matheuzinho
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Ботафого
13
Алекс Теллес
(К) ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
75
Huguinho
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Данило
ОП
6
Кристиан Медина
ЦП
10
Альваро Монторо
АП
17
Warleson
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Витория
71
Yuri Sena
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
18
Kauan
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
15
Уолес
ОП
11
Osvaldo
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Ботафого
12
Габриэль Батиста
ВР
26
Anthony
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
91
Domingos Andrade
ЦП
59
Kauan Toledo
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
90
Данило
ЦФ
77
Lucas Villalba
ЦФ
37
José Kadir
ЦФ
4-2-2-2
1
13
Рамон
36
Кандидо
25
Кака
2
Бритес
88
12
6
Мартинес
33
Эрик
91
Рене
10
3-3-1-2-2
5
Феррарези
33
75
2
Витиньо
8
Данило
13
Теллес
6
Медина
10
Монторо
11
Мартинс
19
Кабрал
17
13
Рамон
83
83
13
Рамон
6
Мартинес
15
Уолес
15
Уолес
6
Мартинес
12
8
Почеттино
8
Почеттино
12
10
7
Мариньо
7
Мариньо
10
91
Рене
79
Кайзер
79
Кайзер
91
Рене
8
Данило
91
91
8
Данило
6
Медина
8
Родригес
8
Родригес
6
Медина
75
7
Сантос
7
Сантос
75
11
Мартинс
90
Данило
90
Данило
11
Мартинс
Остались в запасе
Витория
Ботафого
71
Yuri Sena
ВР
18
Kauan
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
11
Osvaldo
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
12
Габриэль Батиста
ВР
26
Anthony
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
59
Kauan Toledo
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Аллан
ЦП
77
Lucas Villalba
ЦФ
37
José Kadir
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
71
Yuri Sena
ВР
18
Kauan
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
11
Osvaldo
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
26
Anthony
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
59
Kauan Toledo
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Аллан
ЦП
77
Lucas Villalba
ЦФ
37
José Kadir
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Главный тренер
Франклим Карвалью
Витория
Точно не сыграют
Риччели
ЦЗ
Anderson Pato
ЦП
Камутанга
ЦЗ
Dudu
Edu
ЦЗ
Натан Мендес
ПЗ
Рубен Рамуш
ПЗ
Ботафого
Точно не сыграют
Jordan Barrera
ЦП
Gabriel Justino
ЦП
Кайо
ЦЗ
Маршал
ЛЗ
Паулиньо
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют длительную серию ничьих в очных встречах (четыре последние игры завершились вничью), а их атакующие показатели не позволяют рассчитывать на крупную победу. «Витория» сильна дома, но слаба в атаке, а «Ботафого» стабилен, но в гостях против этого соперника часто довольствуется ничьей. Учитывая все факторы, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Виторией» и «Ботафого» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 00-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Витория» – «Ботафого»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

3.10
Ничья
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Ботафого Витория
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