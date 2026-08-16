Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Виторией» и «Ботафого» пройдет 17 августа. Хозяева располагаются на 13-м месте с 26 очками, но демонстрируют впечатляющую домашнюю форму – они не проигрывают в 12 из 14 последних матчей на своем поле. Гости идут на 10-й строчке с 30 баллами и имеют колоссальное преимущество в очных встречах: они не проигрывают «Витории» в 11 последних матчах. При этом четыре последние встречи между этими командами завершились вничью, а в трех последних матчах обе команды не пропускали друг от друга. Кто же сумеет взять верх в этом упорном противостоянии – хозяева, которые опираются на родные стены, или гости, которые доминируют в личных встречах?

Кто победит в матче

В пользу «Витории» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их впечатляющая беспроигрышная серия на своем стадионе – 12 матчей без поражений в 14 последних играх. Это свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Однако атака команды вызывает серьезные опасения: они не забивают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола. При этом защита «Витории» пропускает в среднем 2,00 гола за тот же отрезок, что делает ее уязвимой для атак соперника. В предыдущем туре «Витория» уступила «Фламенго» (0-2), а до этого потерпела разгром от «Палмейраса» (0-4). При такой слабой атаке и ненадежной обороне даже домашнее поле может не спасти от поражения.

«Ботафого» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом. Команда не проигрывает «Витории» в 11 последних матчах, а четыре последние встречи между этими соперниками завершились вничью. В атаке гости стабильны – они забивают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,00 гола. Защита «Ботафого» действует надежнее, чем у хозяев: в среднем они пропускают 1,60 гола за последние пять игр, и в последних трех очных встречах с «Виторией» не пропускали вовсе. В предыдущем туре «Ботафого» сыграл вничью с «Флуминенсе» (1-1), а до этого обыграл «Крузейро» (1-0) и сыграл вничью с «Виторией» (0-0). Учитывая историю личных встреч и более сбалансированную игру, гости выглядят предпочтительнее.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ботафого» имеет преимущество в очных встречах и более стабильную игру, тогда как «Витория» сильна дома, но слишком слаба в атаке и ненадежна в обороне. Учитывая, что четыре последние встречи завершились вничью, а обе команды редко пропускают друг от друга, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Хозяева могут не проиграть, но их атакующие проблемы вряд ли позволят им одержать победу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ботафого» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 11 последних матчах против «Витории», при этом четыре последние встречи завершились вничью, а в трех последних играх обе команды не пропускали друг от друга. Текущая форма «Ботафого» стабильнее – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей Серии A, тогда как «Витория» не забивает в пяти из семи последних игр и много пропускает. Учитывая историю и разницу в текущем состоянии, «Ботафого» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, но ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют длительную серию ничьих в очных встречах (четыре последние игры завершились вничью), а их атакующие показатели не позволяют рассчитывать на крупную победу. «Витория» сильна дома, но слаба в атаке, а «Ботафого» стабилен, но в гостях против этого соперника часто довольствуется ничьей. Учитывая все факторы, команды, скорее всего, разойдутся миром. Ставка: ничья с коэффициентом 3,20.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Виторией» и «Ботафого» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 00-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.