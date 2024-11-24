Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Витория
Ботафого - Витория: обзор матча 24 ноября 2024
Ботафого
24.11.2024, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Витория
88'
В. Леонардо (АГ)
20'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Витория
Красная карточка
Тикиньо
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
К. Эдуардо
90'
+4
Желтая карточка
Л. Эстевес
Желтая карточка
Куябано
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Леонардо
88'
82'
Желтая карточка
П. Калмон
76'
Замена
W. Lepo
️️️️
R. Cáceres
76'
Замена
L. Naldi
️️️️
Алеррандро
Замена
О. Ромеро
️️️️
Грегоре
69'
Желтая карточка
М. Понте
68'
63'
Желтая карточка
В. Оливейра
61'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
Замена
М. Мартинс
️️️️
Т. Алмада
59'
56'
Замена
Г. Силва
️️️️
Матеузиньо
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ч. Че
46'
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ж. Сантос
46'
Желтая карточка
Грегоре
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
Алеррандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
39
Жандерсон
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Джон
66
Куябано
15
Баштуш
34
Адриэлсон
2
Витиньо
40
Грегоре
3
Че Че
11
Саварино
23
Алмада
7
Сантос
11
Жезус
3-4-3
1
43
77
Нерис
3
Леонардо
27
28
Риллер
29
Оливейра
16
Эстевес
9
Алеррандро
2
Матеузиньо
39
Жандерсон
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
40
Грегоре
10
Ромеро
10
Ромеро
40
Грегоре
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
23
Алмада
11
Мартинс
11
Мартинс
23
Алмада
7
Сантос
9
Тикиньо
9
Тикиньо
7
Сантос
27
97
97
27
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
9
Алеррандро
5
5
9
Алеррандро
2
Матеузиньо
19
Силва
19
Силва
2
Матеузиньо
Остались в запасе
Ботафого
Витория
25
Роберто Фернандес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Ботафого - Витория
4
1
4
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
10
0
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Количество передач
647
249
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.5
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Ботафого
Витория
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:09
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+