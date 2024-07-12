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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Ботафого
Витория - Ботафого: обзор матча 12 июля 2024
Витория
12.07.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
62'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Ботафого
90'
+7
Желтая карточка
Д. Эрнандес
Желтая карточка
M.
90'
+6
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Луан
90'
+6
82'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
М. Фрейтас
82'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Понте
77'
Желтая карточка
М. Понте
Замена
Эвералдо
️️️️
Алеррандро
76'
Замена
Ж. Мота
️️️️
В. Оливейра
76'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саварино
59'
Замена
Ч. Че
️️️️
К. Эдуардо
56'
Пенальти не реализован!
К. Эдуардо
38'
Желтая карточка
К. Эдуардо
36'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
33
Луан
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Ботафого
12
Джон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Витория
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
4-2-1
14
Калмон
3
Леонардо
27
16
Эстевес
29
Оливейра
33
Луан
9
Алеррандро
4-2-1-3
12
Джон
4
Понте
5
Халтер
2
Барбоза
21
Маршал
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
29
Оливейра
10
Мота
10
Мота
29
Оливейра
9
Алеррандро
37
Эвералдо
37
Эвералдо
9
Алеррандро
33
Луан
17
17
33
Луан
4
Понте
22
Суарес
22
Суарес
4
Понте
11
Энрике
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
17
Фрейтас
33
Эрнандес
33
Эрнандес
17
Фрейтас
Остались в запасе
Витория
Ботафого
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
16
Уго
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Витория - Ботафого
1
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
24
Офсайды
2
2
Количество передач
386
451
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.25
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
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