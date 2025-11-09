Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Суперкубок
ЧМ-2026
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Ботафого
Витория - Ботафого: обзор матча 09 ноября 2025
Витория
09.11.2025, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Ботафого
Завершен
Желтая карточка
Рамон
(фол)
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Хоакин Корреа
(симуляция)
Замена
Кике Саверио
️️️️➡️️
Эрик
90'
+1
Замена
Рикардо Риллер
️️️️➡️️
Рональд
90'
90'
+6'
86'
Замена
Гонсало Мастриани
️️️️➡️️
Данило
Замена
Osvaldo
️️️️➡️️
Матеузиньо
78'
74'
Замена
Ньютон
️️️️➡️️
Сантьяго Родригес
74'
Замена
Жеффиньо
️️️️➡️️
Джефферсон Саварино
65'
Замена
Куябано
️️️️➡️️
Алекс Теллес
64'
Замена
Кристофер Рамос
️️️️➡️️
Артур Кабрал
Замена
Лукас Брага
️️️️➡️️
Айтор Канталапьерда
63'
Замена
Ренато Кайзер
️️️️➡️️
Ренцо Лопес
63'
45'
+4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Рамон
ЛЗ
5
Лукас Халтер
(К)
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
8
Рональд
ОП
33
Эрик
ПВ
17
Айтор Канталапьерда
ПВ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Ботафого
24
Лео Линк
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
20
Александр Барбоза
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
8
Данило
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Сантьяго Родригес
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Витория
71
Yuri Sena
ВР
18
Kauan
ЦЗ
66
Maykon Jesus
ЦЗ
50
Paulo Roberto
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
11
Osvaldo
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
22
Лукас Брага
ЛВ
19
Кике Саверио
ЛВ
41
Wendell dos Santos Sacramento
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
9
Carlinhos
ЦФ
Ботафого
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
26
Gabriel Bahia
ЦЗ
64
Marquinhos
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
28
Ньютон
ОП
25
Аллан
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
4-2-2-2
12
Коуто
13
Рамон
77
Нерис
3
Зе Маркос
5
Халтер
29
Оливейра
8
Рональд
33
Эрик
17
Канталапьерда
2
Матеузиньо
31
Лопес
4-2-1-1-2
24
Линк
2
Витиньо
20
Барбоза
57
Рикардо
13
Теллес
17
Фрейтас
8
Данило
11
Саварино
23
Родригес
30
Корреа
19
Кабрал
8
Рональд
28
Риллер
28
Риллер
8
Рональд
2
Матеузиньо
11
11
2
Матеузиньо
17
Канталапьерда
22
Брага
22
Брага
17
Канталапьерда
33
Эрик
19
Саверио
19
Саверио
33
Эрик
31
Лопес
79
Кайзер
79
Кайзер
31
Лопес
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
23
Родригес
28
Ньютон
28
Ньютон
23
Родригес
11
Саварино
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
11
Саварино
19
Кабрал
9
Рамос
9
Рамос
19
Кабрал
8
Данило
39
Мастриани
39
Мастриани
8
Данило
Остались в запасе
Витория
Ботафого
71
Yuri Sena
ВР
18
Kauan
ЦЗ
66
Maykon Jesus
ЦЗ
50
Paulo Roberto
ЦЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
41
Wendell dos Santos Sacramento
ЦФ
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
26
Gabriel Bahia
ЦЗ
64
Marquinhos
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
25
Аллан
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
71
Yuri Sena
ВР
18
Kauan
ЦЗ
66
Maykon Jesus
ЦЗ
50
Paulo Roberto
ЦЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
41
Wendell dos Santos Sacramento
ЦФ
9
Carlinhos
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
26
Gabriel Bahia
ЦЗ
64
Marquinhos
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
25
Аллан
ЦП
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Витория - Ботафого
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
16
20
Офсайды
3
2
Количество передач
293
450
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.8
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Посещаемость:
28264
Новости команд
Все
Витория
Ботафого
«Зенит» выбирает между тремя полузащитниками
09:23
10
Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»
Вчера, 15:42
2
Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило
Вчера, 11:49
3
«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками
16 июля
2
Игрок сборной Бразилии не отказывал «Зениту»
16 июля
4
«Витория» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
16 июля
«Витория» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.90
22 мая
«Флуминенсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.97
9 мая
«Атлетико Паранаэнсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
26 апреля
«Крузейро» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.07
1 апреля
«Зенит» выбирает между тремя полузащитниками
09:23
10
Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»
Вчера, 15:42
2
Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило
Вчера, 11:49
3
«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками
16 июля
2
Игрок сборной Бразилии не отказывал «Зениту»
16 июля
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Витория
Ботафого
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 6 тур
Каракас
1 : 3
28.05.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 6 тур
Каракас
1 : 3
28.05.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 5 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 3
21.05.2026
Ботафого
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+