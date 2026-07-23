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«Ботафого» – «Витория»: кто победит в матче 4 тура Серии A 2026

23 июля 2026 9:37
Ботафого - Витория
24 июл. 2026, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ботафого»
Сделать ставку

Матч 4 тура бразильской Серии A между «Ботафого» и «Виторией» пройдет 24 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян». Хозяева после 18 туров имеют 25 очков и занимают девятое место, но при этом являются самой результативной командой турнира – 33 забитых мяча. Гости также набрали 25 баллов и расположились на 11-й строчке, однако имеют лучшую текущую форму – три победы подряд. Сможет ли «Ботафого» прервать неудачную домашнюю серию в очных встречах с «Виторией» (шесть матчей без побед на своем поле) и использовать свою атакующую мощь, или гости продолжат свою победную поступь и добьются успеха в Рио? Кто окажется сильнее в этом противостоянии двух равных по очкам команд и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Ботафого» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой – команда забивает в 14 последних матчах Серии A подряд и имеет лучший показатель в лиге (33 гола в 18 турах). В последних пяти встречах хозяева отметились десятью точными ударами (в среднем 2.00 за игру), а лучший бомбардир Данило забил десять мячей в 24 матчах. Однако оборона оставляет желать лучшего: «Ботафого» пропускает в 15 последних матчах чемпионата подряд, хотя в последних пяти играх этот показатель улучшился до одного пропущенного в среднем за матч. Домашняя поддержка на «Энженьяне» может стать решающим фактором, но очная статистика тревожит – в последних шести гостевых матчах «Витории» в Серии A против «Ботафого» хозяева не одержали ни одной победы, причем три последние встречи завершились вничью.

«Витория» находится в отличной форме – команда выиграла три последних матча и забивает в семи встречах подряд. В атаке гости также результативны: десять голов в пяти последних играх (в среднем 2.00 за игру), а лучший бомбардир Ренато Кайзер забил 13 мячей в 25 матчах. Однако оборона «Витории» не столь надежна – 1.60 пропущенных гола в среднем за последние пять игр. Важным фактором является психологическое преимущество гостей в очных встречах в Рио: они не проигрывают здесь в шести последних матчах, что дает им уверенность перед игрой. Тем не менее в гостях «Витория» играет менее стабильно, а атакующий потенциал «Ботафого» способен создать проблемы любой обороне.

С учетом всех факторов мы считаем, что преимущество домашнего поля и мощная атака «Ботафого» должны перевесить неудачную историю личных встреч. Хозяева больше всех забивают в лиге и наверняка сумеют поразить ворота «Витории», которая пропускает в среднем более полутора мячей за игру. Гости, безусловно, тоже забьют, но класс и атакующая мощь «Ботафого» должны принести им победу с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Ботафого» хозяева не могут обыграть «Виторию» в шести последних матчах Серии A, причем три из них завершились вничью. Однако текущая форма команд говорит о преимуществе хозяев: «Ботафого» забивает в 14 матчах подряд и имеет лучшую атаку лиги, тогда как «Витория» пропускает в среднем более полутора голов за игру. Эти тренды указывают на то, что домашняя безвыигрышная серия может прерваться в этом матче.

Личные встречи
29% (4)
50% (7)
21% (3)
17
Забитых мячей
15
1.21
В среднем за матч
1.07
4:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
0 : 0
09.11.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
0 : 0
17.07.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
3 : 4
24.09.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
27.05.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
2 : 3
01.10.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
2 : 2
15.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
0 : 1
19.09.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
12.06.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
2 : 1
04.10.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
26.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
1 : 0
18.10.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
2 : 0
02.08.2013
Витория
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Составы команд
Не сыграют
Ботафого
Точно не сыграют
Аллан
ЦП
Данило
ОП
Науэль Феррарези
ЦЗ
Жуниор Сантос
ПВ
Кайо
ЦЗ
Под вопросом
Артур Кабрал
ЦФ
Баштуш
ЦЗ
Витория
Точно не сыграют
Камутанга
ЦЗ
Dudu
Натан Мендес
ПЗ
Рубен Рамуш
ПЗ
Под вопросом
Anderson Pato
ЦП
Айтор Канталапьерда
ПВ
Edu
ЦЗ
Риччели
ЦЗ
Zé Vitor
ЦП

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ботафого» сумеет обыграть «Виторию» в матче 4 тура бразильской Серии A, несмотря на неудачную историю личных встреч на своем поле. Хозяева имеют самую мощную атаку в лиге и стабильно забивают, тогда как оборона гостей не выглядит непробиваемой. Учитывая, что «Витория» также пропускает в среднем более полутора мячей за игру, «Ботафого» должен реализовать свои моменты и добиться победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка на победу «Ботафого» за 1.75 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Ботафого» и «Виторией» состоится 24 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Ботафого» – «Витория»: смотреть онлайн

1.75
Победа «Ботафого»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Витория Ботафого
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