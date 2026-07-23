Матч 4 тура бразильской Серии A между «Ботафого» и «Виторией» пройдет 24 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян». Хозяева после 18 туров имеют 25 очков и занимают девятое место, но при этом являются самой результативной командой турнира – 33 забитых мяча. Гости также набрали 25 баллов и расположились на 11-й строчке, однако имеют лучшую текущую форму – три победы подряд. Сможет ли «Ботафого» прервать неудачную домашнюю серию в очных встречах с «Виторией» (шесть матчей без побед на своем поле) и использовать свою атакующую мощь, или гости продолжат свою победную поступь и добьются успеха в Рио? Кто окажется сильнее в этом противостоянии двух равных по очкам команд и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Ботафого» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой – команда забивает в 14 последних матчах Серии A подряд и имеет лучший показатель в лиге (33 гола в 18 турах). В последних пяти встречах хозяева отметились десятью точными ударами (в среднем 2.00 за игру), а лучший бомбардир Данило забил десять мячей в 24 матчах. Однако оборона оставляет желать лучшего: «Ботафого» пропускает в 15 последних матчах чемпионата подряд, хотя в последних пяти играх этот показатель улучшился до одного пропущенного в среднем за матч. Домашняя поддержка на «Энженьяне» может стать решающим фактором, но очная статистика тревожит – в последних шести гостевых матчах «Витории» в Серии A против «Ботафого» хозяева не одержали ни одной победы, причем три последние встречи завершились вничью.

«Витория» находится в отличной форме – команда выиграла три последних матча и забивает в семи встречах подряд. В атаке гости также результативны: десять голов в пяти последних играх (в среднем 2.00 за игру), а лучший бомбардир Ренато Кайзер забил 13 мячей в 25 матчах. Однако оборона «Витории» не столь надежна – 1.60 пропущенных гола в среднем за последние пять игр. Важным фактором является психологическое преимущество гостей в очных встречах в Рио: они не проигрывают здесь в шести последних матчах, что дает им уверенность перед игрой. Тем не менее в гостях «Витория» играет менее стабильно, а атакующий потенциал «Ботафого» способен создать проблемы любой обороне.

С учетом всех факторов мы считаем, что преимущество домашнего поля и мощная атака «Ботафого» должны перевесить неудачную историю личных встреч. Хозяева больше всех забивают в лиге и наверняка сумеют поразить ворота «Витории», которая пропускает в среднем более полутора мячей за игру. Гости, безусловно, тоже забьют, но класс и атакующая мощь «Ботафого» должны принести им победу с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Ботафого» хозяева не могут обыграть «Виторию» в шести последних матчах Серии A, причем три из них завершились вничью. Однако текущая форма команд говорит о преимуществе хозяев: «Ботафого» забивает в 14 матчах подряд и имеет лучшую атаку лиги, тогда как «Витория» пропускает в среднем более полутора голов за игру. Эти тренды указывают на то, что домашняя безвыигрышная серия может прерваться в этом матче.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ботафого» сумеет обыграть «Виторию» в матче 4 тура бразильской Серии A, несмотря на неудачную историю личных встреч на своем поле. Хозяева имеют самую мощную атаку в лиге и стабильно забивают, тогда как оборона гостей не выглядит непробиваемой. Учитывая, что «Витория» также пропускает в среднем более полутора мячей за игру, «Ботафого» должен реализовать свои моменты и добиться победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка на победу «Ботафого» за 1.75 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Ботафого» и «Виторией» состоится 24 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Энженьян» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.