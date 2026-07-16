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«Витория» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026

16 июля 2026 9:18
Витория - Васко да Гама
17 июл. 2026, пятница 01:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
победа «Витории»
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Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Витория» и «Васко да Гама» пройдет 17 июля 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Хозяева занимают 13-е место с 22 очками и имеют в составе одного из лучших бомбардиров лиги Ренато Кайзера. Гости расположились ниже в турнирной таблице и также нуждаются в очках для улучшения своего положения. Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но кто сумеет переломить ход неудачных серий и одержать победу в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Витория» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уверенно атакует, но еe оборона не всегда надежна, что подтверждает поражение от «Сантоса» (1:3) в прошлом туре. Лучший бомбардир Ренато Кайзер забил 12 голов в 23 матчах, и его взаимодействие с партнерами остается главным козырем хозяев. В очных встречах с «Васко да Гама» у «Витории» нет явного преимущества – за последние пять матчей команды обменялись победами (по две у каждой), что говорит о примерном равенстве сил, но домашняя поддержка может стать решающим фактором.

«Васко да Гама» подходит к игре с менее стабильными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда пропускает в трех последних матчах, а в прошлом туре уступила «Атлетико Минейро» (0:1), хотя до этого одержала уверенную победу в Копа Судамерикана над «Барракас Сентраль» (3:0). В очных встречах с «Виторией» «Васко да Гама» также не уступает – две победы и два поражения в четырех последних матчах, а в 2025 году они даже одержали победу со счетом 4:3. Однако их оборона выглядит уязвимой, что против атакующей «Витории» может стать фатальным.

Итоговый вывод: «Витория» имеет преимущество в атакующей эффективности и домашнем поле, тогда как «Васко да Гама» уступает в надежности обороны. Учитывая, что хозяева забивают в среднем более двух голов за игру, а гости пропускают почти два, победа «Витории» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Витории».

Форма и история личных встреч

«Витория» забивает в среднем 2,2 гола за матч, а «Васко да Гама» пропускает 1,8. В очных встречах команды обмениваются победами, но в последних матчах «Витория» выглядит более убедительно в атаке. Учитывая домашнюю поддержку и атакующий потенциал хозяев, они имеют небольшое преимущество перед этой игрой.

Личные встречи
55% (6)
9% (1)
36% (4)
17
Забитых мячей
16
1.55
В среднем за матч
1.45
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
4 : 3
05.10.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 25 тур
Витория
0 : 1
02.09.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.05.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
1 : 0
10.09.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 3
13.05.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
1 : 4
13.07.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 22 тур
Васко да Гама
1 : 2
19.09.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 0
02.06.2013
Васко да Гама
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
83
Jamerson
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
12
Diego Tarzia
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К) ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
33
Эрик
ПВ
91
Рене
ЛФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
66
Куябано
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
88
Кауан Баррос
ОП
23
Тиаго Мендес
(К) ОП
10
Johan Rojas
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Витория
71
Yuri Sena
ВР
98
Mateusinho
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
15
Уолес
ОП
11
Osvaldo
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
41
Wendell dos Santos Sacramento
ЦФ
10
Matheuzinho
ЦФ
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
83
Ramon Rique
ЦП
3
Че Че
ЦП
8
Жаир
ЦП
98
JP
ЦП
7
Давид
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4-3-2-1
1
13
Рамон
83
25
Кака
36
Кандидо
12
44
Баральяс
88
6
Мартинес
33
Эрик
91
Рене
4-2-1-1-2
1
Жардим
2
Родригес
46
Куэста
30
Ренан
66
Куябано
88
Баррос
23
Мендес
10
17
Морейра
28
Адсон
77
83
2
Бритес
2
Бритес
83
88
8
Почеттино
8
Почеттино
88
91
Рене
79
Кайзер
79
Кайзер
91
Рене
12
23
Фабрисио
23
Фабрисио
12
23
Мендес
3
Че Че
3
Че Че
23
Мендес
17
Морейра
7
Давид
7
Давид
17
Морейра
10
11
Гомес
11
Гомес
10
28
Адсон
18
18
28
Адсон
77
20
Бреннер
20
Бреннер
77
Остались в запасе
Витория
Васко да Гама
71
Yuri Sena
ВР
98
Mateusinho
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
15
Уолес
ОП
11
Osvaldo
ЦП
7
Мариньо
ПВ
41
Wendell dos Santos Sacramento
ЦФ
10
Matheuzinho
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
83
Ramon Rique
ЦП
8
Жаир
ЦП
98
JP
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
71
Yuri Sena
ВР
98
Mateusinho
ЦЗ
26
Эденилсон Насименту
ЦЗ
15
Уолес
ОП
11
Osvaldo
ЦП
7
Мариньо
ПВ
41
Wendell dos Santos Sacramento
ЦФ
10
Matheuzinho
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
83
Ramon Rique
ЦП
8
Жаир
ЦП
98
JP
ЦП
Главный тренер
Жаир Вентура
Главный тренер
Ренато Гаушо
Витория
Точно не сыграют
Anderson Pato
ЦП
Камутанга
ЦЗ
Айтор Канталапьерда
ПВ
Dudu
Edu
ЦЗ
Натан Мендес
ПЗ
Рубен Рамуш
ПЗ
Риччели
ЦЗ
Caique Gonçalves
ЦП
Васко да Гама
Точно не сыграют
Mateus Carvalho
ЦП

Прогноз на победителя

«Витория» имеет более мощную атаку и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Васко да Гама» испытывает проблемы в обороне и редко побеждает на выезде. Учитывая эти факторы, победа «Витории» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Витории» с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Витория» и «Васко да Гама» состоится 17 июля 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Витория» – «Васко да Гама»: смотреть онлайн

2.35
победа «Витории»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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