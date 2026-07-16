Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Витория» и «Васко да Гама» пройдет 17 июля 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Хозяева занимают 13-е место с 22 очками и имеют в составе одного из лучших бомбардиров лиги Ренато Кайзера. Гости расположились ниже в турнирной таблице и также нуждаются в очках для улучшения своего положения. Обе команды демонстрируют атакующий футбол, но кто сумеет переломить ход неудачных серий и одержать победу в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Витория» подходит к игре с впечатляющей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уверенно атакует, но еe оборона не всегда надежна, что подтверждает поражение от «Сантоса» (1:3) в прошлом туре. Лучший бомбардир Ренато Кайзер забил 12 голов в 23 матчах, и его взаимодействие с партнерами остается главным козырем хозяев. В очных встречах с «Васко да Гама» у «Витории» нет явного преимущества – за последние пять матчей команды обменялись победами (по две у каждой), что говорит о примерном равенстве сил, но домашняя поддержка может стать решающим фактором.

«Васко да Гама» подходит к игре с менее стабильными показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда пропускает в трех последних матчах, а в прошлом туре уступила «Атлетико Минейро» (0:1), хотя до этого одержала уверенную победу в Копа Судамерикана над «Барракас Сентраль» (3:0). В очных встречах с «Виторией» «Васко да Гама» также не уступает – две победы и два поражения в четырех последних матчах, а в 2025 году они даже одержали победу со счетом 4:3. Однако их оборона выглядит уязвимой, что против атакующей «Витории» может стать фатальным.

Итоговый вывод: «Витория» имеет преимущество в атакующей эффективности и домашнем поле, тогда как «Васко да Гама» уступает в надежности обороны. Учитывая, что хозяева забивают в среднем более двух голов за игру, а гости пропускают почти два, победа «Витории» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Витории».

Форма и история личных встреч

«Витория» забивает в среднем 2,2 гола за матч, а «Васко да Гама» пропускает 1,8. В очных встречах команды обмениваются победами, но в последних матчах «Витория» выглядит более убедительно в атаке. Учитывая домашнюю поддержку и атакующий потенциал хозяев, они имеют небольшое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«Витория» имеет более мощную атаку и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Васко да Гама» испытывает проблемы в обороне и редко побеждает на выезде. Учитывая эти факторы, победа «Витории» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Витории» с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Витория» и «Васко да Гама» состоится 17 июля 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.