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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Витория
Васко да Гама - Витория: обзор матча 13 мая 2024
Васко да Гама
13.05.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Витория
50'
Майкон
56'
П. Вегетти
89'
Ю. Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Витория
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
Адсон
90'
+6
Желтая карточка
Б. Пракседес
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
Камутанга
89'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Кастильо
Желтая карточка
Давид
84'
Замена
П. Энрике
️️️️
Ж. Виктор
79'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Д. Пайет
67'
67'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Алеррандро
Желтая карточка
П. Галдамес
66'
61'
Желтая карточка
Ю. Кастильо
61'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Луан
ГОЛ! 2:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Д. Пайет
56'
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
Д. Пайет
50'
Замена
Адсон
️️️️
Росси
46'
Желтая карточка
Майкон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Димитри Пайет
АП
31
Росси
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
9
Алеррандро
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
17
Гари Медель
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
37
Райан Витор
ПВ
28
Адсон
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
33
Луан
ОП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
4
Виктор
4
Галдамес
7
Давид
10
Пайет
31
Росси
19
Вегетти
3-3
4
Камутанга
40
Рейналдо
14
Калмон
29
Оливейра
39
Жандерсон
9
Алеррандро
Адсон
2
Родригес
2
Родригес
Адсон
4
Виктор
96
Энрике
96
Энрике
4
Виктор
10
Пайет
25
Пракседес
25
Пракседес
10
Пайет
31
Росси
28
Адсон
28
Адсон
31
Росси
33
Луан
33
Луан
9
Алеррандро
17
17
9
Алеррандро
Луан
77
Кастильо
77
Кастильо
Луан
Остались в запасе
Васко да Гама
Витория
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
23
Зе Габриэл
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
17
Гари Медель
ОП
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
23
Зе Габриэл
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
17
Гари Медель
ОП
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Васко да Гама - Витория
4
1
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
527
384
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.53
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Посещаемость:
11094
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