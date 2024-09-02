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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Васко да Гама
Витория - Васко да Гама: обзор матча 02 сентября 2024
Витория
02.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Васко да Гама
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Витория - Васко да Гама
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
Все
Витория
Васко да Гама
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
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