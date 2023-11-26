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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сантос
Ботафого - Сантос: обзор матча 26 ноября 2023
Ботафого
26.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Сантос
11'
Данило
90'
Мессиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сантос
90'
+4
Желтая карточка
Л. Лима
90'
ГОЛ! 1:1!
Мессиас
Пас отдал
Й. Сотельдо
Желтая карточка
Данило
88'
85'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
Замена
Баштуш
️️️️
Габриэл
85'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
85'
Желтая карточка
Габриэл
79'
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
В. Са
71'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Тикиньо
66'
59'
Желтая карточка
Ж. Лукас
46'
Замена
Л. Лима
️️️️
Нонато
46'
Замена
M. Silvera
️️️️
Г. Камачо
24'
Желтая карточка
Нонато
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
К. Эдуардо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
20
Лукас Перри
ВР
31
Виктор Куэста
(К)
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
3
Kevyson
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
16
Нонато
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
38
Маркос Леонардо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
33
Диего Эрнандес
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
10
Лукас Лима
АП
1
Diogenes
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
1-2-1-2-4
20
Перри
31
Куэста
15
Данило
17
Фрейтас
18
Габриэл
27
Са
33
Карлос Эдуардо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
2-1-5-1-1
34
Пауло
24
Мессиас
28
Жоаким
5
Фернандес
3
16
Нонато
6
Лукас
30
Сотельдо
29
Камачо
22
Брага
38
Леонардо
18
Габриэл
15
Баштуш
15
Баштуш
18
Габриэл
27
Са
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
27
Са
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
9
Тикиньо
11
Энрике
11
Энрике
9
Тикиньо
16
Нонато
10
Лима
10
Лима
16
Нонато
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
29
Камачо
11
11
29
Камачо
Остались в запасе
Ботафого
Сантос
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Диего Эрнандес
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Ботафого - Сантос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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