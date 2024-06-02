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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Елимай
Кызыл-Жар - Елимай: обзор матча 02 июня 2024
Кызыл-Жар
02.06.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Елимай
63'
Ю. Бушман
73'
Е. Нургалиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Елимай
84'
Замена
Р. Тамбе
️️️️
И. Свиридов
83'
Желтая карточка
И. Свиридов
Замена
И. Бугридзе
️️️️
Р. Бригидо
81'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
А. Саулет
81'
73'
ГОЛ! 1:1!
Е. Нургалиев
70'
Замена
Ж. Пайруз
️️️️
С. Кейлер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бушман
63'
58'
Замена
С. Тиуб
️️️️
М. Габышев
Замена
А. Щебетун
️️️️
Б. Смилянич
46'
Желтая карточка
Б. Смилянич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
9
Борис Смилянич
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Елимай
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
20
Ираклий Бугридзе
ПВ
77
Никола Богдановски
ПВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Роберт Тамбе
ЦФ
2-2-2-3-1
32
Петров
35
Сорокинс
8
Жаксыбаев
8
Хасейн
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
10
Имнадзе
91
Бригидо
14
Саулет
9
Смилянич
4-1-1-3-1
22
Лобанцев
19
Габышев
28
Сорокин
88
Яшин
4
Кейлер
23
Давид
88
Перцух
11
Свиридов
10
Нургалиев
77
Шомко
89
Чина
14
Саулет
9
Абзалов
9
Абзалов
14
Саулет
91
Бригидо
20
Бугридзе
20
Бугридзе
91
Бригидо
9
Смилянич
25
Щебетун
25
Щебетун
9
Смилянич
4
Кейлер
17
Пайруз
17
Пайруз
4
Кейлер
19
Габышев
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Габышев
11
Свиридов
29
Тамбе
29
Тамбе
11
Свиридов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Елимай
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
77
Никола Богдановски
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
8
Рафаил Оспанов
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
77
Никола Богдановски
ПВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кызыл-Жар - Елимай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
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10.10.2026
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