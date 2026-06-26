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Торпедо-БелАЗ - БАТЭ: прогноз на матч 13 тур Беларусь. Высшая лига – 27 июня

26 июня 2026 9:55
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
27 июн. 2026, суббота 14:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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1.85
Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1)
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Матч 13 тура Высшей лиги между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ пройдет 27 июня 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Хозяева подходят к игре в великолепной форме: они не проигрывают в девяти последних матчах чемпионата и забивают в каждом из них, а после 12 туров занимают пятое место с 20 очками. БАТЭ, напротив, переживает глубочайший кризис – команда не может выиграть в десяти последних матчах Высшей лиги и находится на 14-й строчке с девятью очками. Сможет ли легендарный клуб прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Торпедо-БелАЗ» продолжит победное шествие и закрепится в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Торпедо-БелАЗ» демонстрирует впечатляющую стабильность: 11 голов в пяти последних матчах при всего двух пропущенных, что составляет в среднем 2,2 забитых и 0,4 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в девяти встречах кряду в рамках чемпионата, причем в каждом из этих матчей «Торпедо-БелАЗ» обязательно забивает. Лучший бомбардир команды Артем Быков оформил пять голов в 11 матчах, и его результативность станет одним из ключевых факторов в атаке хозяев. Домашняя поддержка и уверенная игра в обороне, где соперники редко находят бреши, делают жодинцев явными фаворитами в этом противостоянии.

БАТЭ, напротив, пребывает в системном кризисе: команда не может выиграть в десяти последних матчах чемпионата, и этот отрезок включает как ничьи, так и поражения. При этом борисовчане забивают в четырех последних встречах и пропускают в таком же количестве, что говорит о нестабильности в защите. За пять последних матчей БАТЭ забил девять голов при семи пропущенных (1,8 и 1,4 в среднем соответственно), и их лучший бомбардир Егор Русаков отличился четыре раза в 11 играх. Однако проблемы в обороне и отсутствие победной ментальности не позволяют команде подняться выше 14-го места, и в гостях против такого организованного соперника, как «Торпедо-БелАЗ», борисовчанам будет крайне сложно.

Итоговый вывод: «Торпедо-БелАЗ» находится в отличной форме, имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как БАТЭ не может выиграть уже десять матчей и регулярно пропускает. Учитывая разницу в турнирном положении, текущую форму и домашнее преимущество, победа хозяев выглядит безальтернативной. Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ».

Форма и история личных встреч

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в девяти последних матчах чемпионата и забивает в каждом из них, тогда как БАТЭ не может выиграть в десяти последних встречах. В очных противостояниях команды обмениваются победами, но в последних матчах (включая Кубок Беларуси) жодинцы выиграли три из четырех, что дает им психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность хозяев, «Торпедо-БелАЗ» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
22% (10)
29% (13)
49% (22)
41
Забитых мячей
70
0.91
В среднем за матч
1.56
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
27.06.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
2 : 0
14.03.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
07.03.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
1 : 0
25.10.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
31.05.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 2
25.08.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
БАТЭ
0 : 2
28.07.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
30.09.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
1 : 2
14.05.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
01.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.05.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
20.11.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
3 : 0
27.06.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
02.08.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
0 : 0
18.04.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
01.12.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
4 : 1
13.07.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
02.12.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
2 : 1
06.07.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 4
06.11.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
0 : 0
20.06.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 2
05.11.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
19.06.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
1 : 0
20.09.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
20.05.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
27.10.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
13.09.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
10.07.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 4
04.05.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
09.11.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
0 : 1
29.09.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
2 : 0
01.09.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
31.05.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
2 : 0
15.09.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
0 : 0
13.07.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
03.05.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
4 : 2
23.10.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
09.07.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
1 : 0
23.04.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
30.10.2010
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
1 : 0
05.06.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
03.04.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
01.11.2009
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
БАТЭ
3 : 0
04.07.2009
Торпедо-БелАЗ
Показать все

Прогноз на победителя

«Торпедо-БелАЗ» демонстрирует великолепную форму, не проигрывая в девяти матчах подряд и забивая в каждом из них, а БАТЭ переживает затяжной кризис с десятью матчами без побед. Учитывая разницу в турнирном положении, домашнее преимущество и уверенную игру хозяев, победа «Торпедо-БелАЗ» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится 27 июня 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «БК БЕТСИТИ».

«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть онлайн

1.85
Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Торпедо-БелАЗ
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