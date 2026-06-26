Матч 13 тура Высшей лиги между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ пройдет 27 июня 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Хозяева подходят к игре в великолепной форме: они не проигрывают в девяти последних матчах чемпионата и забивают в каждом из них, а после 12 туров занимают пятое место с 20 очками. БАТЭ, напротив, переживает глубочайший кризис – команда не может выиграть в десяти последних матчах Высшей лиги и находится на 14-й строчке с девятью очками. Сможет ли легендарный клуб прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Торпедо-БелАЗ» продолжит победное шествие и закрепится в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Торпедо-БелАЗ» демонстрирует впечатляющую стабильность: 11 голов в пяти последних матчах при всего двух пропущенных, что составляет в среднем 2,2 забитых и 0,4 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в девяти встречах кряду в рамках чемпионата, причем в каждом из этих матчей «Торпедо-БелАЗ» обязательно забивает. Лучший бомбардир команды Артем Быков оформил пять голов в 11 матчах, и его результативность станет одним из ключевых факторов в атаке хозяев. Домашняя поддержка и уверенная игра в обороне, где соперники редко находят бреши, делают жодинцев явными фаворитами в этом противостоянии.

БАТЭ, напротив, пребывает в системном кризисе: команда не может выиграть в десяти последних матчах чемпионата, и этот отрезок включает как ничьи, так и поражения. При этом борисовчане забивают в четырех последних встречах и пропускают в таком же количестве, что говорит о нестабильности в защите. За пять последних матчей БАТЭ забил девять голов при семи пропущенных (1,8 и 1,4 в среднем соответственно), и их лучший бомбардир Егор Русаков отличился четыре раза в 11 играх. Однако проблемы в обороне и отсутствие победной ментальности не позволяют команде подняться выше 14-го места, и в гостях против такого организованного соперника, как «Торпедо-БелАЗ», борисовчанам будет крайне сложно.

Итоговый вывод: «Торпедо-БелАЗ» находится в отличной форме, имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как БАТЭ не может выиграть уже десять матчей и регулярно пропускает. Учитывая разницу в турнирном положении, текущую форму и домашнее преимущество, победа хозяев выглядит безальтернативной. Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ».

Форма и история личных встреч

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в девяти последних матчах чемпионата и забивает в каждом из них, тогда как БАТЭ не может выиграть в десяти последних встречах. В очных противостояниях команды обмениваются победами, но в последних матчах (включая Кубок Беларуси) жодинцы выиграли три из четырех, что дает им психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность хозяев, «Торпедо-БелАЗ» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

«Торпедо-БелАЗ» демонстрирует великолепную форму, не проигрывая в девяти матчах подряд и забивая в каждом из них, а БАТЭ переживает затяжной кризис с десятью матчами без побед. Учитывая разницу в турнирном положении, домашнее преимущество и уверенную игру хозяев, победа «Торпедо-БелАЗ» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится 27 июня 2026 года в Жодино на стадионе «Торпедо» и начнется в 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «БК БЕТСИТИ».