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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 27 июня 2021
БАТЭ
27.06.2021, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
56'
Н. Сигневич
90+2'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 2:0!
М. Скавыш
Пас отдал
Н. Сигневич
90'
+2
Замена
А. Носко
️️️️
П. Карасев
77'
74'
Замена
А. Антилевский
️️️️
К. Леонович
73'
Желтая карточка
E. Astakhov
Замена
М. Скавыш
️️️️
М. Володько
69'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Н. Милич
63'
62'
Замена
К. Премудров
️️️️
Ю. Павлюковец
60'
Замена
E. Astakhov
️️️️
С. Одеойибо
58'
Желтая карточка
Y. Gabovda
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигневич
Пас отдал
М. Володько
56'
46'
Замена
П. Кленье
️️️️
К. Кириленко
42'
Желтая карточка
К. Кириленко
35'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
А. Макаров
34'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
П. Карасев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
19
Виталий Устинов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
4-1-3-2
31
Чичкан
4
Супранович
15
Копитович
6
Филипович
27
Нечаев
18
Карасев
33
Нехайчик
11
Володько
14
Яблонский
14
Сигневич
26
Милич
3-3-1-4
3
Одеойибо
88
Яшин
26
Бордачев
19
Устинов
32
Павлюковец
21
Макаров
88
Кириленко
1
Бушма
90
Антилевский
9
Леонович
7
18
Карасев
2
Носко
2
Носко
18
Карасев
11
Володько
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Володько
26
Милич
17
Умаров
17
Умаров
26
Милич
88
Кириленко
9
Кленье
9
Кленье
88
Кириленко
3
Одеойибо
27
27
3
Одеойибо
9
Леонович
11
Антилевский
11
Антилевский
9
Леонович
21
Макаров
13
Николаевич
13
Николаевич
21
Макаров
32
Павлюковец
6
Премудров
6
Премудров
32
Павлюковец
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
29
Matheus Monteiro
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
0
M. Afanasjev
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
29
Matheus Monteiro
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
0
M. Afanasjev
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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