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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ: обзор матча 30 сентября 2023
Торпедо-БелАЗ
30.09.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
35'
В. Горбачик
26'
К. Премудров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
83'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
Замена
️️️️
М. Мякиш
80'
70'
Замена
С. Исламович
️️️️
К. Черноок
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Горбачик
68'
Замена
А. Бутько
️️️️
А. Ксенофонтов
68'
63'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Д. Антилевский
ГОЛ! 1:1!
В. Горбачик
35'
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Премудров
Пас отдал
Д. Антилевский
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
77
Эванс Менса
ЛВ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Абрамович
96
Мелько
13
Залеский
3
Глущенков
9
Батищев
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
17
Ковалев
21
Шевченко
33
Горбачик
4-1-1-1-3
47
Кудравец
27
Нечаев
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
15
Бочеров
19
Гречихо
17
Черноок
90
Антилевский
10
Лаптев
80
Концевой
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
Ксенофонтов
70
Бутько
70
Бутько
Ксенофонтов
33
Горбачик
11
Эссого
11
Эссого
33
Горбачик
17
Черноок
22
Исламович
22
Исламович
17
Черноок
90
Антилевский
98
Подстрелов
98
Подстрелов
90
Антилевский
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
91
Дмитрий Дударь
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
77
Эванс Менса
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
77
Эванс Менса
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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