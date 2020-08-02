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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ: обзор матча 02 августа 2020
Торпедо-БелАЗ
02.08.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
БАТЭ
45'
А. Хачатурян
59'
Г. Рамос
61'
Д. Антилевский
8'
М. Скавыш
36'
И. Стасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Желтая карточка
А. Хачатурян
90'
+1
Желтая карточка
Н. Николаевич
90'
+1
87'
Замена
B. Dubajic
️️️️
Д. Бага
83'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
А. Филипович
Желтая карточка
Ю. Павлюковец
82'
77'
Желтая карточка
С. Драгун
75'
Замена
H. Moukam
️️️️
И. Стасевич
73'
Желтая карточка
Д. Бага
69'
Желтая карточка
И. Стасевич
ГОЛ! 3:2!
Д. Антилевский
Пас отдал
В. Щербо
61'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
M. Moresche
60'
ГОЛ! 2:2!
Г. Рамос
Пас отдал
Д. Антилевский
59'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
M. Afanasjev
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Хачатурян
Пас отдал
Г. Рамос
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
И. Стасевич
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
B. Nastic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
11
Matheus Moresche
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
БАТЭ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
5
Artem Vyatkin
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
3-5-1-2
26
Бордачев
18
Щербо
88
Яшин
32
Павлюковец
0
22
Рамос
20
Велозо
35
Хачатурян
19
Устинов
1
Козлов
11
4-4-3
24
Филипенко
15
6
Филипович
32
Филипович
14
Яблонский
25
Бага
21
Драгун
7
Стасевич
26
Милич
77
Щербицкий
15
Скавыш
11
13
Николаевич
13
Николаевич
11
0
90
Антилевский
90
Антилевский
0
6
Филипович
3
Бессмертный
3
Бессмертный
6
Филипович
7
Стасевич
0
0
7
Стасевич
25
Бага
0
0
25
Бага
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
5
Artem Vyatkin
ЦФ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
88
Aleksandr Volodko
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
5
Artem Vyatkin
ЦФ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
88
Aleksandr Volodko
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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