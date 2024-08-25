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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 25 августа 2024
БАТЭ
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
82'
О. Омиртаев
9'
В. Побудей
49'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
85'
Замена
Н. Пацко
️️️️
И. Бурко
ГОЛ! 1:2!
О. Омиртаев
82'
Желтая карточка
А. Ануфриев
78'
76'
Замена
S. Ruban
️️️️
А. Ковалев
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
68'
60'
Замена
И. Василевич
️️️️
Т. Шарковский
56'
Желтая карточка
А. Бутаревич
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Скавыш
Пас отдал
М. Плотников
46'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лаптев
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Побудей
Пас отдал
И. Бурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
88
Захар Гицелев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Игнатьев
98
Свидинский
4
Хадаркевич
55
Аффи
14
Жимо
14
Пашевич
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
89
Джикия
3-1-2-3-1
41
Плотников
27
Нечаев
5
Бурко
11
Левицкий
44
Бутаревич
10
Шарковский
6
Премудров
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
10
Лаптев
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
5
Бурко
29
Пацко
29
Пацко
5
Бурко
17
Ковалев
14
14
17
Ковалев
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
10
Шарковский
25
Василевич
25
Василевич
10
Шарковский
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
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