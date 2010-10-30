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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ: обзор матча 30 октября 2010
Торпедо-БелАЗ
30.10.2010, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
- : -
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
2 : 0
15.10.2026
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 2
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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