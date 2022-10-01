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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 01 октября 2022
БАТЭ
01.10.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
74'
С. Драгун
52'
Е. Березкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
90'
+4
Замена
А. Иванов
️️️️
И. Бурко
Желтая карточка
Д. Нечаев
83'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
В. Сотников
82'
ГОЛ! 1:1!
С. Драгун
74'
68'
Замена
А. Антилевский
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
С. Драгун
66'
65'
Замена
Н. Пацко
️️️️
В. Горбачик
Желтая карточка
В. Бочеров
60'
Замена
А. Шуманский
️️️️
И. Василевич
56'
Замена
Д. Достанич
️️️️
Т. Шарковский
55'
54'
Желтая карточка
А. Макаров
52'
ГОЛ! 0:1!
Е. Березкин
Пас отдал
В. Устинов
46'
Замена
В. Побудей
️️️️
Е. Шевченко
45'
+1
Желтая карточка
В. Устинов
41'
Желтая карточка
В. Горбачик
26'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
29
Никита Пацко
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
3-1-4-2
47
Кудравец
26
Бордачев
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
10
Шарковский
21
Драгун
33
Сотников
3
Бессмертный
26
Милич
25
Василевич
4-1-2-1-2
91
Дударь
19
Устинов
13
Залеский
5
Бурко
88
Яшин
6
Мякиш
21
Макаров
27
Березкин
17
Ковалев
21
Шевченко
33
Горбачик
33
Сотников
15
Орешкевич
15
Орешкевич
33
Сотников
25
Василевич
99
Шуманский
99
Шуманский
25
Василевич
10
Шарковский
10
Достанич
10
Достанич
10
Шарковский
21
Макаров
11
Антилевский
11
Антилевский
21
Макаров
5
Бурко
12
Иванов
12
Иванов
5
Бурко
21
Шевченко
30
Побудей
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
29
Пацко
29
Пацко
33
Горбачик
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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