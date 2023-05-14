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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 14 мая 2023
БАТЭ
14.05.2023, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
41'
З. Волков
45+1'
К. Глущенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
90'
+3
Желтая карточка
М. Мякиш
Желтая карточка
Я. Орешкевич
86'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Концевой
85'
83'
Замена
Э. Эссого
️️️️
Е. Шевченко
Желтая карточка
А. Французов
79'
Замена
А. Французов
️️️️
И. Василевич
73'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
С. Волков
73'
67'
Замена
В. Горбачик
️️️️
В. Побудей
57'
Замена
️️️️
А. Батищев
57'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Н. Пацко
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Глущенков
Пас отдал
В. Побудей
ГОЛ! 1:0!
З. Волков
Пас отдал
В. Громыко
41'
Замена
В. Малькевич
️️️️
А. Шестюк
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
4-1-1-1-3
47
Кудравец
14
Жимо
24
Бане
20
Волков
5
Мартынов
15
Бочеров
5
Волков
55
Громыко
9
Шестюк
25
Василевич
80
Концевой
2-2-2-3-1
16
Абрамович
3
Глущенков
5
Бурко
6
Мякиш
9
Батищев
11
Мычелкин
6
Премудров
29
Пацко
17
Ковалев
30
Побудей
21
Шевченко
9
Шестюк
44
Малькевич
44
Малькевич
9
Шестюк
80
Концевой
18
Некрасов
18
Некрасов
80
Концевой
5
Волков
15
Орешкевич
15
Орешкевич
5
Волков
25
Василевич
89
Французов
89
Французов
25
Василевич
29
Пацко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
29
Пацко
21
Шевченко
11
Эссого
11
Эссого
21
Шевченко
30
Побудей
33
Горбачик
33
Горбачик
30
Побудей
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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