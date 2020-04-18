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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 18 апреля 2020
БАТЭ
18.04.2020, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
88'
Замена
В. Щербо
️️️️
Д. Антилевский
Замена
Д. Бага
️️️️
В. Тор Виллумсон
86'
Замена
A. Saroka
️️️️
М. Скавыш
77'
76'
Замена
К. Леонович
️️️️
M. Afanasjev
74'
Желтая карточка
В. Устинов
Замена
Н. Милич
️️️️
П. Нехайчик
61'
42'
Желтая карточка
Д. Яшин
41'
Желтая карточка
M. Afanasjev
Пенальти не реализован!
П. Нехайчик
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
БАТЭ
32
Яков Филипович
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
13
Никита Николаевич
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
3-5-1-2
20
Волков
24
Филипенко
15
11
Виллумсон
21
Драгун
33
Нехайчик
7
Стасевич
14
Яблонский
3
Бессмертный
77
Щербицкий
15
Скавыш
2-5-2-2
88
Яшин
26
Бордачев
0
35
Хачатурян
28
Юсов
22
Рамос
6
Премудров
19
Устинов
18
Степанов
90
Антилевский
1
Бушма
11
Виллумсон
25
Бага
25
Бага
11
Виллумсон
33
Нехайчик
26
Милич
26
Милич
33
Нехайчик
15
Скавыш
11
11
15
Скавыш
90
Антилевский
18
Щербо
18
Щербо
90
Антилевский
0
9
Леонович
9
Леонович
0
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
8
Никита Капленко
ОП
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
32
Яков Филипович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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