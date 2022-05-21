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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Ислочь
Белшина - Ислочь: обзор матча 21 мая 2022
Белшина
21.05.2022, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
51'
И. Васильев
65'
И. Чесноков
46'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Ислочь
Желтая карточка
А. Денисенко
90'
+3
90'
Желтая карточка
И. Дибанго
84'
Желтая карточка
Н. Степанов
Замена
Д. Гомза
️️️️
И. Васильев
83'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
А. Гуренко
72'
69'
Замена
М. Артюх
️️️️
И. Болтрушевич
ГОЛ! 2:1!
И. Чесноков
Пас отдал
И. Васильев
65'
Желтая карточка
Д. Зинович
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Васильев
Пас отдал
А. Гуренко
51'
46'
ГОЛ! 0:1!
В. Морозов
Пас отдал
Р. Лисакович
46'
Замена
Р. Лисакович
️️️️
О. Никифоренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
77
Муса Иса
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
7
Юрий Козыренко
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Абдулайе Конде
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
3-4-1-3
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
23
Соланович
8
Велисевич
11
Васильев
77
Иса
11
Гуренко
1
Денисенко
9
Исаев
6
Родионов
2-2-5
1
Игнатович
3
Глущенков
22
Болтрушевич
18
Степанов
82
Никифоренко
11
Лисакович
9
Морозов
32
Пигас
7
Соса
25
Дибанго
11
Гуренко
8
Кухарчик
8
Кухарчик
11
Гуренко
11
Васильев
27
Гомза
27
Гомза
11
Васильев
82
Никифоренко
10
Лисакович
10
Лисакович
82
Никифоренко
22
Болтрушевич
77
Артюх
77
Артюх
22
Болтрушевич
Остались в запасе
Белшина
Ислочь
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
25
Тимофей Юрасов
ВР
6
Абдулайе Конде
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
19
Никита Соколовский
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
6
Абдулайе Конде
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Белшина - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
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